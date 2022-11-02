В Британии исполнят арии из оперы темнокожего композитора XVIII века

Цель проекта - борьба за "настоящее равноправие" в опере, рассказала режиссер-постановщик Симона Иббетт-Браун

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. Глайндборнский оперный театр (английское графство Восточный Сассекс) впервые включил в концертную программу произведения французского композитора Жозефа Болоня де Сен-Жоржа (1745-1799), прозванного "темнокожим Моцартом". Об этом в среду сообщила газета The Daily Telegraph.

Арии из единственной сохранившейся оперы де Сен-Жоржа "Анонимный любовник", написанной им в 1780 году, станут частью современной постановки о жизни композитора, после которой исполнят "Реквием" Моцарта. Все билеты на представления 3 и 9 декабря уже распроданы.

Режиссер-постановщик Симона Иббетт-Браун заявила, что цель ее проекта - борьба за "настоящее равноправие" в опере. "Мы стараемся создать атмосферу равенства и творчества в индустрии, где традиционно сильны классовые предрассудки", - добавила она.

Жозеф Болонь де Сен-Жорж был сыном французского плантатора, жившего на Гваделупе, и африканской рабыни. Он получил хорошее образование и прославился как фехтовальщик и скрипач-виртуоз, прежде чем завоевал популярность в качестве композитора. Как утверждают исследователи, творчество де Сен-Жоржа было предано забвению в связи с приходом к власти Наполеона Бонапарта, "поддерживавшего работорговцев".