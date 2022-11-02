Гран-при Токийского кинофестиваля получил фильм "Хищники" Родриго Сорогойена

В конкурсную программу вошли 15 картин

ТОКИО, 2 ноября. /ТАСС/. Главный приз Токийского международного кинофестиваля получил фильм "Хищники" (As bestas, 2022) испанского режиссера Родриго Сорогойена. Церемония награждения лауреатов смотра проходит в среду в Токио.

"Выдающееся кино, являющееся одновременно психологическим триллером, глубоко трогающей историей любви и многоуровневым размышлением на тему классового разделения и ксенофобии. Это истинный шедевр кино. <...> Гран-при присуждается фильму "Хищники" Родриго Сорогойена", - сказала председатель жюри режиссер Джули Тэймор. Сорогойен с его "Хищниками" также удостоен премии за лучшую режиссерскую работу.

Действие фильма разворачивается в отдаленной горной деревушке в Галисии, куда решила переехать французская пара средних лет. Они планировали заняться там фермерством, однако у них начинаются трения в отношениях с местными жителями.

Приз зрительских симпатий получила картина "Возле окна" (By the window, 2022) о мужчине, узнавшем об изменах своей жены. Ее снял японский режиссер Рикия Имаидзуми. Специального приза жюри удостоена картина "Третья мировая" (World War III, 2022) иранского режиссера Хоумана Сейеди.

В конкурсную программу фестиваля вошли 15 картин, снятых режиссерами из нескольких стран, включая Испанию, Тунис и Францию. Также за главный приз боролся фильм "Жизнь" режиссера Эмира Байгазина из Казахстана.

В 2022 году на Токийском кинофестивале были показаны два российских фильма. Картина "Продукты 24" режиссера Михаила Бородина была продемонстрирована вне конкурсной программы в разделе "Мировой фокус". В секцию "Гала-коллекция" вошел фильм Александра Сокурова "Сказка".