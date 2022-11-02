"Ленфильм" запустил в производство сериал о русских витязях, доживших до современности

Проект выиграл грант Института развития интернета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Киностудия "Ленфильм" начала работу над сериалом в жанре фэнтези о русских витязях, доживших до современности. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской киностудии.

"Русские богатыри напомнят, что и у нас есть свои супергерои. "Витязи" - новый проект киностудии "Ленфильм" - выиграл грант Института развития интернета. Зрителей ждет восьмисерийный фильм о русских витязях, доживших до современности", - рассказали в пресс-службе.

На киностудии отмечают, что "Витязи" - это жанровый эксперимент, в ходе которого авторы хотят доказать, что на основе материала русских былин и сказок "может получиться что-то не менее интересное (и популярное), чем "Мстители" или "Хранители". В данный момент на киностудии идет работа над сценарием проекта. В качестве исполнителей ролей в сериале создатели видят Ивана Добронравова, Юрия Колокольникова, Антона Васильева, Владимира Епифанцева, Максима Суханова, Петра Красилова, Лизу Янковскую, Викторию Исакову и ряд других артистов. К съемкам планируют приступить в 2023 году.

"В последние годы в нашем кино все чаще обращаются к героям фольклора, но делают это больше в комедийном или эпизодическом формате. А вместе с тем в русском культурном каноне и сказках можно найти сотни готовых идей для сценариев, десятки объемных героев и невероятно богатую фактуру. "Витязи" - исследование этого бескрайнего сказочного пространства, поиск мотивов, созвучных и понятных современным зрителям", - приводятся в сообщении пресс-службы слова председателя совета директоров "Ленфильма" Федора Бондарчука.

Проекты в работе

В работе у "Ленфильма" в настоящее время - 15 кинопроектов на разных этапах создания. На стадии пост-продакшн находятся военная драма "Воздух" Алексея Германа-младшего, криминальная драма "Последняя цена" Наура Гармелии, драма "Летом асфальт теплый" Ирины Бас, документальный фильм-путешествие "Последний теплоход" Ильи Желтякова и художественный игровой сериал "Арт и факт" Олега Гусева, отметили ни киностудии.

На этапе съемок находятся документальные фильмы "К чему-то прекрасному" Даниэллы Рыбакьян, "Право на счастье" Екатерины Аликиной и "Сделайте красиво" Анны Рудиковой. Еще пять картин - на подготовительном этапе: сказочная мелодрама "Василисса" Веты Гераськиной, детектив "Монохром" Ольги Городецкой, сериал "Витязи" Клима Козинского, художественно-документальный проект "Вести незримый бой" Андрея Егорова и документально-игровой "Маяк Петра Великого" Александра Позднякова. На стадии сценарной разработки - военная драма "Один за всех" совместно с "Беларусьфильмом".