Газманов объявил о старте всероссийского конкурса патриотической песни "Родники" 4 ноября

Народный артист РФ отметил, что жанр песни не имеет значения, главное, чтобы она была на русском языке

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Народный артист РФ Олег Газманов объявил о создании общенационального проекта поддержки российской песни "Родники", который начнется 4 ноября. С этого момента заработает портал, на котором поэты, композиторы, музыканты и аранжировщики смогут разместить свои произведения и принять участие в конкурсе. Об этом в среду Газманов сообщил на пресс-конференции в ТАСС.

"Идея конкурса пришла мне еще в начале 2000-х годов. <…> Мы хотим, чтобы был материал музыкальный и поэтический, который бы помогал нашей стране, развивал ее. В конкурсе будет пять номинаций", - сказал артист, художественный руководитель и творческий куратор проекта "Родники" Газманов. Он отметил, что жанр песни не имеет значения, главное, чтобы она была на русском языке.

Конкурс пройдет в пяти номинациях, будут выбраны лучшие стихи, музыка, исполнение, аранжировка и песня. Заявки принимаются до 14 мая 2023 года. Жюри объявит имена 28 номинантов на победу в конкурсе "Родники" 15 июня. Они примут участие в гала-концерте в сентябре 2023 года, где будут объявлены имена трех победителей по мнению жюри и одного победителя народного голосования.