В Тамбове начались гастроли Донецкого музыкально-драматического театра

В постановке использованы новейшие сценические технологии и визуальные спецэффекты

ТАСС, 2 ноября. Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр им. М. М. Бровуна 2 и 3 ноября покажет в Тамбове рок-оперу "Юнона и Авось". В постановке использованы новейшие сценические технологии и визуальные спецэффекты, сообщила пресс-служба Тамбовского академического драмтеатра.

"В рамках зарубежного направления "Больших гастролей" на сцене Тамбовского областного государственного автономного учреждения культуры "Тамбовтеатр" пройдут показы спектакля "Юнона и Авось". <...> В постановке использованы новейшие сценические технологии и визуальные спецэффекты, которые прекрасно дополняют игру исполнителей. С помощью видеопроекции зрители оказываются то на Аляске, то в теплой Калифорнии, то на борту парусников, рассекающих бескрайние океанские просторы, то под куполом звездного неба", - говорится в сообщении.

В постановке "Юнона и Авось" участвует народный артист Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Федоров, а также заслуженный артист Украины Руслан Слабунов, заслуженные артисты ДНР Анна Якубовская, Александр Филатов и другие артисты. Всего в гастролях задействовано порядка 90 человек, 120 костюмов и двух тонн декораций. До 23 ноября театр выступит также на сценах Липецка, Рязани, Владимира, Кинешмы, Дзержинска, Чебоксаров и Москвы.

Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр основан в 1927 году. В декабре 2017 году указом главы ДНР театру присвоили имя народного артиста Украины Марка Матвеевича Бровуна (1946-2012), который с 1994 года был художественным руководителем коллектива.