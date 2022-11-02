Учредителя фонда имени Мустая Карима наградили знаком "За вклад в российскую культуру"

Тимербулат Каримов получил награду "за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Учредитель фонда имени Мустая Карима, председатель Совета Плесского городского поселения Тимербулат Каримов награжден нагрудным знаком Министерства культуры РФ "За вклад в российскую культуру". Об этом в среду сообщили в пресс-службе фонда.

"Соответствующий приказ подписан 2 ноября 2022 года министром культуры РФ Ольгой Любимовой. В официальном документе отмечено, что Тимербулат Каримов награжден "за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу", - говорится в сообщении.

Каримов - внук народного поэта Башкирии Мустая Карима, учредитель фонда имени Мустая Карима, меценат.

Как уточнили в пресс-службе, основной задачей фонда является поддержка башкирского языка и литературы, а также ознакомление с творчеством Мустая Карима, Расула Гамзатова (Дагестан), Чингиза Айтматова (Киргизия), Кайсына Кулиева (Кабардино-Балкария) и других известных национальных писателей и поэтов.

"В 2015 году фонд учредил гранты для учащихся факультета башкирского языка и журналистики Башкирского государственного университета. Гранты выделяются ежегодно лучшим студентам: как изучающим творчество Мустая Карима, так и достигшим успехов в исследованиях башкирского языка, талантливым журналистам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках общественной деятельности по поддержке языков малых народов РФ Тимербулат Каримов руководит фондом "Дом национальных литератур", а также является директором фонда "Традиции и культура".