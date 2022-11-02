В Кунсткамере открыли новую постоянную экспозицию "Имперский зал: многонародная Россия"

На выставке можно увидеть такие экспонаты, как шаманский костюм, чувашское нагрудное украшение-оберег из монеток-чешуек эпохи Ивана Грозного и мечи в золотой оправе, преподнесенные королем Сиама Рамой V будущему императору Николаю II во время его путешествия на Восток

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Новая постоянная экспозиция "Имперский зал: многонародная Россия" открылась в среду в Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (МАЭ РАН), передает корреспондент ТАСС. Один из разделов посвящен "параду народов" XVIII века, в другом представлены подарки российским императорам, переданные музею в разное время.

В основе раздела "Открываемая Россия (парад народов)" - один из ключевых эпизодов рождения национальной идеи России как многонародной империи - карнавал народов 1740 года, сопровождавший аттракционы Ледяной свадьбы, которые были устроены в Петербурге императрицей Анной Иоанновной. В этом фестивале участвовали представители около 150 народов империи, а Кунсткамера вместе с Академией наук занимались его подготовкой.

"Впервые Россия театрализовала себя как страна, богатая народами, в феврале 1740 года. <…> Наука чуть-чуть опаздывает за театром, и полвека спустя в России появится народоведение. А тогда случилось то, чего не случалось до этого нигде, и Россия оказалась первой - первой в этой номинации "многонародная страна, многонародная империя". Вот почему мы инсценируем, воспроизводим [это] здесь, в Имперском зале", - рассказал журналистам директор МАЭ РАН Андрей Головнев.

О годовщине со дня провозглашения России империей

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, "эта экспозиция говорит о том, что действительно Россия сохранила культуру многих народов, их язык, их обычаи". "И, наверное, самое важное, что мало кто в мире это сделал", - сказал глава города на открытии.

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер назвал открытие новой постоянной экспозиции очень символичным, так как оно состоялось в год 350-летия со дня рождения Петра Великого и спустя ровно 301 год со дня провозглашения России империей. "Имперская идея Петра - это идея единения народов России. Это идея достижения великих целей существования нашей страны. Это сильная, это единая, это современная Россия. Вся жизнь Петра, вся его деятельность, все его подвиги, поступки были посвящены только этой идее - создать из России мощную непоколебимую империю", - отметил он, добавив, что Кунсткамера - это часть имперской идеи Петра о единой, многонародной России.

"Вы знаете, 301 год - вроде это не круглая юбилейная дата. Однако мы знаем, что в столетии ровно 100 лет. И сегодня с открытием этой постоянной экспозиции на самом деле начинается отсчет четвертого столетия истории Российской империи. Так что продолжим работу", - добавил Миллер. Новая постоянная экспозиция создана при поддержке "Газпрома".

О "Параде народов"

На "параде" представлены сцены "Сибирское камлание" (народы Севера и Дальнего Востока), "Напевы кантале" (группа финно-угорских народов), "Тюркское застолье" и "Славянский хоровод". В витринах демонстрируются 23 оригинальных костюма из фондов МАЭ РАН. В их числе - считающиеся уникальными шаманский костюм и чувашское нагрудное украшение-оберег из монеток-чешуек эпохи Ивана Грозного. В двух отдельных витринах посетители увидят "фарфоровый учебник этнографии" - белоснежные скульптуры серии "Народности России", которая была выполнена к 300-летию дома Романовых по заказу императора Николая II.

Вторую половину экспозиции занимают многочисленные императорские дары. Среди экспонатов - ковер "Царю-освободителю", подаренный Александру II от болгарского народа, а также мечи в золотой оправе, преподнесенные королем Сиама Рамой V цесаревичу Николаю Александровичу, будущему императору Николаю II во время его путешествия на Восток.

Интерактивная часть экспозиции с аудиовизуальными композициями позволяет посетителям совершить путешествие во времени и пространстве, а с помощью специальных интерактивных панелей они могут "примерить" костюм участника Ледяной свадьбы XVIII века.

Головнев также отметил символичность открытия экспозиции в Год культурного наследия народов России.