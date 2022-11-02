Церемония закрытия Фестиваля уличного кино состоится 8 ноября

Фильмом закрытия станет драма Петра Тодоровского "Здоровый человек"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония закрытия IX Фестиваля уличного кино состоится 8 ноября в кинотеатре "Иллюзион" в Москве. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе фестиваля в среду.

Ранее организаторы сообщили, что запланированную на 24 октября церемонию перенесли на ноябрь. "Объявлена новая дата церемонии закрытия Фестиваля уличного кино - 8 ноября", - сказали в пресс-службе. Мероприятие состоится в кинотеатре "Иллюзион".

Фильмом закрытия фестиваля станет драма Петра Тодоровского "Здоровый человек", премьера которой состоялась в рамках конкурса "Русские премьеры" 44-го Московского международного кинофестиваля. Фильм Тодоровского с Никитой Ефремовым и Ириной Старшенбаум в главных ролях получила "Серебряного Святого Георгия" ММКФ.

Фестиваль уличного кино - крупнейший зрительский смотр фильмов короткого метра в России. В этом году в конкурсную программу вошли девять работ молодых авторов, в том числе режиссерский дебют Александра Петрова "Ангел" и картина Ивана Соснина "Невесомость". Фестиваль открылся 29 июня и объехал более 1 тыс. российских городов. Вниманию зрителей были представлены короткометражки с участием Ивана Янковского, Аглаи Тарасовой, Милоша Биковича и других. На основе зрительского голосования оргкомитет фестиваля определил победителя этого года, который получит грант на разработку полного метра.