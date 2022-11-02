Дни российского кино пройдут на кинофестивале в Минске

Гостям фестиваля покажут фильмы "Ника", "Межсезонье", "Страна Саша" и "Родители строгого режима"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российские картины "Ника", "Межсезонье", "Страна Саша" и "Родители строгого режима" станут частью XXVIII Минского международного кинофестиваля "Лiстапад". Помимо столицы Белоруссии, показы пройдут в кинотеатрах еще нескольких городов республики с 5 по 9 ноября, сообщает пресс-служба Минкультуры России в среду.

"С 5 по 9 ноября в рамках XXVIII Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" пройдут Дни российского кино. Показы российских картин пройдут в кинотеатрах Минска, Бреста, Витебска, Гомеля и Молодечно", - говорится в сообщении.

Гости фестиваля увидят мелодрамы "Ника" Василисы Кузьминой, "Страна Саша" Юлии Трофимовой, "Межсезонье" Александра Ханта и комедию "Родители строгого режима" Никиты Владимирова.

Интеграция организована Роскино при поддержке Минкультуры РФ. Генеральный директор организации Инна Шалыто рассказала, что фестиваль пройдет под слоганом "Истинные ценности". "Все наши четыре фильма из программы Russian Film Festival (название интеграции - прим. ТАСС) объединены темой истинных ценностей, которыми являются любовь, связь поколений, отношения детей и родителей", - приводятся в сообщении ее слова.