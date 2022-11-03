В прокат выйдет комедия "Золотые соседи" с Охлобыстиным, Шнуровым и Боярским

Режиссер фильма и автор сценария - Станислав Мареев

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российская комедия "Золотые соседи", главные роли в которой исполнили Иван Охлобыстин, Сергей Шнуров, Светлана Немоляева, Михаил Боярский и другие известные артисты, выходит в кинотеатрах в четверг. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

"В отечественный прокат выходит лирическая комедия "Золотые соседи" - история про совершенно разных людей со своими привычками, заботами и характерами, которым приходится уживаться под одной крышей, но в итоге они становятся одной дружной семьей", - говорится в сообщении.

По сюжету фильма, жильцы одной из квартир в центре Санкт-Петербурга мечтают разъехаться. Их шанс совсем близко - один миллионер готов заплатить за старое жилье приличную сумму. Однако по условиям сделки каждый жилец должен подписать договор с риелтором, что оказывается не так просто - не все соседи горят желанием покидать родные стены и "разбивать семью".

В фильме также снялись Лия Ахеджакова, Семен Стругачев, Ольга Хохлова, Александр Баширов, Анастасия Мельникова, Георгий Штиль и другие. Музыку к картине написали Константин Шустарев и Сергей Шнуров. Режиссер фильма - Станислав Мареев, который вместе с Александром Ежевским также является автором сценария. "Это не первый мой сценарий про коммунальную квартиру. Я уже делал похожую вещь, называется "Настоящая любовь", в 2008 году. <...> Я сам жил в коммунальной квартире, многие вещи, которые происходят в фильме, реально происходили в жизни", - рассказал режиссер журналистам, добавив, что прототипами некоторых героев фильма стали его соседи по коммуналке в Санкт-Петербурге.

Саму декорацию коммунальной квартиры построили в павильоне киностудии "Ленфильм". Как ранее сообщили на киностудии, по сложности декорации в "Золотых соседях" превосходят даже некоторые исторические картины "Ленфильма". Зрители увидят большую квартиру с аутентичной прихожей, множеством комнат, каждая из которых рассказывает о ее обитателе.