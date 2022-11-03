В Петербурге откроется первый цирковой фестиваль "Без границ"

Участие в фестивале примут артисты из 20 стран мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Большой Санкт-Петербургский государственный цирк на Фонтанке станет в четверг ареной Первого международного циркового фестиваля "Без границ". Праздник продлится четыре дня с представлениями днем и вечером.

"В фестивале примут участие артисты из 20 стран мира. В программу войдут номера с дрессированными слонами и тиграми из Италии, экзотическими животными под управлением дрессировщика из Франции, гимнастами из Венгрии, эквилибристами и акробатами из Испании и Кубы. 150 артистов уже прибыли в культурную столицу России", - рассказали в пресс-службе фестиваля.

Он проводится Министерством культуры Российской Федерации совместно с Федеральным казенным предприятием "Российская государственная цирковая компания".

Большой Санкт-Петербургский цирк, который также называют Цирком Чинизелли, станет ареной фестиваля в год своего 145-летия. Он стал первым каменным стационарным цирком Российской империи и является одним из старейших в стране. Его первым директором был итальянский дрессировщик и наездник Гаэтано Чинизелли, основатель целой цирковой династии. В 2014-2015 годах в цирке была проведена масштабная реконструкция - укреплены фундамент и стены, обновлен купол, стал более удобным зрительный зал.