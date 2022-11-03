Актер Кирилл Кяро пообещал зрителям сериала "Право на свободу" неоднозначный финал

Показ сериала стартовал в онлайн-кинотеатре Wink 20 октября

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российский сериал "Право на свободу" о современном рабстве имеет потенциал быть продленным на второй сезон. Внутри первого сезона история не закончена, а его финал неоднозначен, считает российский актер Кирилл Кяро, который исполнил в сериале одну из главных ролей.

Показ сериала о российских волонтерах, помогающих людям, попавшим в рабство, обрести свободу, стартовал в онлайн-кинотеатре Wink 20 октября. В первом сезоне представлено восемь серий. Новые эпизоды выходят по четвергам.

"История, на мой взгляд, не закончена и может продолжаться с еще большим интересом", - рассказал он в интервью ТАСС.

По словам Кяро, сериал "Право на свободу" затрагивает сразу несколько острых социальных тем.

"Тем там много, и это не только тема свободы. Тема старости, одиночества, отношения детей к своим родителям, конфликт поколений, тема благих намерений, которые сами знаете куда иногда ведут. Ну и тема свободы, конечно, и тут тоже вопрос, всем ли нужна эта свобода?", - сообщил он.

Актер рассказал, что финал первого сезона будет неоднозначен. "В нашей жизни сейчас все неоднозначно, вы же сами видите", - сказал он, отвечая на вопрос, ждать ли "хэппи-энда" в конце сезона.