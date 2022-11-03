Представитель Шатунова назвал бредом идею Разина о создании нового "Ласкового мая"

Продюсер группы ранее заявил о соответствующих планах на своем YouTube-канале

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Представитель бывшего солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова, умершего в июне, Аркадий Кудряшов считает бредом идею продюсера группы Андрея Разина собрать ее новый состав из молодых артистов. Об этом в четверг он сообщил ТАСС.

Ранее продюсер Разин на собственном YouTube-канале заявил о планах воссоздать группу "Ласковый май" в новом составе.

"Это бред, - сказал Кудряшов. - Мне запретили давать хоть какие-то комментарии, ждем 23 декабря, когда семья вступит в наследство".

Шатунов умер в ночь на 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет, причиной смерти стал обширный инфаркт. Коллектив получил широкую известность благодаря хитам "Белые розы", "Лето", "Пусть будет ночь", "Седая ночь".