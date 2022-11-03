Номинантами премии "Золотая маска" объявили 50 театров из 17 городов России

Фестиваль пройдет с января по апрель 2023 года и представит лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Экспертные советы Российской национальной театральной премии "Золотая маска" сезона 2021-2022 объявили номинантами 50 спектаклей из театров 17 городов РФ, сообщает в четверг пресс-служба премии.

"Номинанты премии "Золотая маска" - это 50 спектаклей и 180 частных номинаций, отобранные двумя экспертными советами по драматическому театру и театру кукол и по музыкальному театру. Спектакли-номинанты премии станут участниками фестиваля "Золотая маска" 2023 года, который пройдет с января по апрель в Москве и представит лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол", - говорится в сообщении.

Так, в конкурсной программе фестиваля 2023 года примут участие 50 театров из 17 российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Южно-Сахалинска, Петрозаводска, Пскова, Красноярска, Тюмени, Иркутска, Барнаула, Казани, Екатеринбурга, Перми, Новосибирска, Новокузнецка и Воронежа. Впервые номинантами станут театры и театральные проекты из Тулы и Губахи, добавили в пресс-службе.

Имена лауреатов определит жюри. Их объявят на церемонии вручения премии, которая состоится 22 апреля 2023 года на сцене Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

В пресс-службе отметили, что в лонг-лист премии вошли 90 спектаклей драматического театра и театра кукол и 49 спектаклей музыкального театра. Всего в течение года два экспертных совета посмотрели в театрах и на видео 1 046 спектаклей, премьеры которых состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и в более чем 130 городах России с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года. "Для этого экспертам в том числе понадобилось совершить 649 командировок", - проинформировали в пресс-службе.