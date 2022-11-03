3 ноября, 11:56,
обновлено 3 ноября, 12:07

Гонкуровскую премию получила французская писательница Брижит Жиро

Гонкуровскую премию получила французская писательница Брижит Жиро
Брижит Жиро
© Ulf ANDERSEN/ Gamma-Rapho via Getty Images

Она удостоена награды за роман "Жить быстро"

ПАРИЖ, 3 ноября. /ТАСС/. Французская писательница Брижит Жиро стала лауреатом самой престижной литературной награды Франции - Гонкуровской премии. Такое решение приняла в четверг Гонкуровская академия, избрав лучшим франкоязычным литературным произведением 2022 года книгу "Жить быстро" (Vivre vite).

"Премия за 2022 год присуждается Брижит Жиро, - сообщила журналистам академик Поль Констан. - Жиро стала тринадцатой женщиной в истории Гонкуровской премии, удостоенной этой награды".

В своем романе Жиро рассказывает о цепи событий, которая привела к смерти ее супруга в 1999 году в результате аварии мотоцикла. 

Теги:
Франция
© Информационное агентство ТАСС
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