Гонкуровскую премию получила французская писательница Брижит Жиро

Она удостоена награды за роман "Жить быстро"

ПАРИЖ, 3 ноября. /ТАСС/. Французская писательница Брижит Жиро стала лауреатом самой престижной литературной награды Франции - Гонкуровской премии. Такое решение приняла в четверг Гонкуровская академия, избрав лучшим франкоязычным литературным произведением 2022 года книгу "Жить быстро" (Vivre vite).

"Премия за 2022 год присуждается Брижит Жиро, - сообщила журналистам академик Поль Констан. - Жиро стала тринадцатой женщиной в истории Гонкуровской премии, удостоенной этой награды".

В своем романе Жиро рассказывает о цепи событий, которая привела к смерти ее супруга в 1999 году в результате аварии мотоцикла.