В Оренбургской области открылся музей родного села Виктора Черномырдина

В фонде музея хранится свыше 5 тыс. экспонатов

ОРЕНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Музей села Черный Отрог, задуманный бывшим председателем правительства России Виктором Черномырдиным на его малой родине в Оренбургской области, открылся в четверг в день памяти российского политика, передает корреспондент ТАСС. На месте, где прошло детство будущего премьера, музейщики создали уличную экспозицию "Отчий дом В.С. Черномырдина".

"Незадолго до своей смерти Виктор Степанович купил в руинированном состоянии находившееся здание райкома, чтобы создать там музей села Черный Отрог. Это была его идея, его желание. Виктор Степанович умер, не успев это свое намерение осуществить. <…> Мы этим музеем, этой экспозицией отдаем дань и исполняем его волю", - отметил перед началом экскурсии заведующий Лабораторией музейного проектирования Алексей Лебедев.

Новая краеведческая экспозиция о Черном Отроге разместилась в действующем музее Черномырдина, открытом для посетителей почти два года назад. Коллекцию помогли сформировать местные жители и краеведы, передав в фонды более 5 тыс. экспонатов. Концепция и сценарий экспозиции созданы Лабораторией музейного проектирования совместно с сотрудниками Музея Черномырдина, дизайн - Эрик Белоусов. Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов, уточнили организаторы.

Музей по сути является краеведческим, но только часть экспозиции представлена в традиционном хронологическом порядке - от первых переселенцев из центральных регионов России и Украины в начале XIX века. Другая часть - тематическая, помогающая раскрыть суть сельской жизни. Так в центральном модуле сосредоточены экспонаты по разделам власть, производство, торговля, медицина, школа, церковь и т.д.

Еще одним объектом, открытым в Черном отроге 3 ноября, стала уличная экспозиция на месте, где стоял дом родителей будущего российского политика, где прошло детство Черномырдина. Авторы идеи решили не воссоздавать полностью старинный сельский дом на два окна, а лишь воспроизвести из металла его остов. Вдоль участка на краю оврага по улице Лесной также разместили полотна с архивными фотографиями и историями лет жизни Черномырдина в Черном Отроге. Здесь запечатлены его родители, одноклассники и другие односельчане.

Уроженец Оренбургской области Виктор Степанович Черномырдин (1938-2010) занимал должности министра газовой промышленности СССР, первого главы "Газпрома", премьер-министра России (1993-1998), специального представителя президента России по урегулированию ситуации вокруг Союзной Республики Югославия (1999), посла России на Украине (2001-2009), а также советника президента России и спецпредставителя президента по вопросам экономического сотрудничества со странами СНГ.