Биеннале современного искусства в Москве отменена из-за уровня ряда экспонатов

Третьяковская галерея также сообщает о невыполнении договорных обязательств руководством фонда "Биеннале современного искусства"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. IX Московская международная биеннале современного искусства, которая должна была пройти в Третьяковской галерее, отменена из-за несоответствия уровня целого ряда экспонатов статусу этой площадки - государственного музея федерального значения, сообщает в четверг пресс-служба Минкультуры РФ.

"Третьяковская галерея - сокровищница русского искусства. Желание провести проект именно здесь, а не на частной или корпоративной площадке должно сопровождаться ответственностью за художественный и этический контекст выставки. Это требует уважения как к уникальному музейному собранию Третьяковской галереи, так и ее многочисленным ценителям, гражданам нашей страны", - отмечают в пресс-службе ведомства.

Кроме того, Третьяковская галерея сообщает о невыполнении договорных обязательств руководством фонда "Биеннале современного искусства", в том числе нарушении сроков монтажа выставки и непредставлении необходимых документов, что влечет за собой нарушение техники пожарной безопасности, добавили в ведомстве.

Мероприятия биеннале должны были начаться 7 ноября.