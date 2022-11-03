В Калининграде назвали лауреатов российской премии "Органист года"

Торжественная церемония прошла в историческом Кафедральном соборе на острове Иммануила Канта

КАЛИНИНГРАД, 3 ноября. /ТАСС/. В Калининграде в четверг назвали имена обладателей российской премии "Органист года - 2022". Торжественная церемония прошла в историческом Кафедральном соборе на острове Иммануила Канта, где установлен самый большой в России органный комплекс, сообщила ТАСС Яна Лутченко - пресс-секретарь собора, выступающего партнером этого творческого проекта.

"В этом году на не имеющую аналогов в России премию "Органист года", учрежденную Фондом развития творческих инициатив, по итогам конкурсного отбора были представлены 20 заявок из различных российских регионов. Лауреатов члены жюри определяли в четырех номинациях - "Персона", "Дебют", "За вклад в профессию", "За самую оригинальную и концептуальную концертную программу", которые позволяют отметить достижения конкурсантов в области органного исполнительства в разных аспектах их творчества", - сказала она.

Решением жюри под председательством президента Фонда развития творческих инициатив, ректора Академии хорового искусства, профессора Александра Соловьева в номинации "Дебют" для молодых исполнителей в возрасте до 28 лет, ярко заявивших о себе в сезоне 2022 года, обладательницей премии "Органист года" стала самая юная участница - ученица восьмого класса детской музыкальной школы имени Эдварда Грига в Москве 14-летняя Ирина Крюкова. Только в этом году она победила уже на двух престижных международных конкурсах.

В номинации "Персона" среди органистов, чьи выступления вызвали резонанс в СМИ, профессиональном сообществе и получили широкий отклик у публики, премия присуждена заслуженному артисту Республики Абхазия, солисту Абхазской филармонии Луке Гаделия, которого называют культурным брендом Абхазии. Лауреатом в номинации "За вклад в профессию" стала народная артистка России, профессор кафедры органа и клавесина Московской консерватории Любовь Шишханова, воспитавшая много прекрасных музыкантов. Награда "За самую оригинальную и концептуальную программу" вручена солисту Сочинской филармонии, композитору Владимиру Королевскому, созданные им органные концертные программы "От Баха до Аббы" и "ОрганРок" стали открытием не только для молодых музыкантов, но и признанных мастеров органа.

Приветствуя лауреатов, участников и гостей церемонии, Александр Соловьев подчеркнул, что "главная задача, цель, которую ставили учредители премии "Органист года" - сфокусировать внимание профессиональной общественности к тому, что делают наши замечательные участники, исполнители-органисты". Маэстро убежден, что, хотя "премия вручается лишь третий раз, она уже завоевала по-настоящему профессиональный интерес среди музыкантов и слушателей". Кафедральный собор в Калининграде с его уникальным органом, заметил Соловьев, "стал талисманом премии "Органист года".

Церемония награждения лауреатов, а также обладателей специальных призов, учрежденных оргкомитетом премии "Органист года", сопровождались исполнением ими на органе Кафедрального собора произведений отечественных и зарубежных композиторов.

О соборе и органе

Кафедральный собор в Калининграде (Кенигсбергский кафедральный собор) был построен в 1380 году. Во время Второй мировой войны, при бомбардировках города в августе 1944 года английской авиацией, собор очень сильно пострадал. В 1992 году началась реставрация исторического здания, и спустя шесть лет привели в порядок его внешний облик, а затем и внутренний. Сегодня исторический Кафедральный собор - один из главных символов города.

Уникальный единый органный комплекс Кафедрального собора состоит из двух органов - большого и малого хорового. Технические данные комплекса впечатляют: 6 301 труба у большого органа и 2 224 трубы - у малого. Общее количество регистров 122. Это самый большой орган последнего поколения по количеству регистров в России и один из крупнейших в Европе. Два органа могут звучать как отдельно, так и вместе, они взаимосвязаны, как сообщающиеся сосуды. В начале 2020 года в концертном зале установили акустическую систему позволяющую звук любого инструмента, либо голоса направить непосредственно на слушателя, не "теряться" в какой-либо точке пространства собора.