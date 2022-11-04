В Вологде при поддержке местных властей пройдут съемки сериала о российских полицейских

Съемочная группа планирует работать в Вологде 12 дней

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Кинокомпания "Триикс Медиа" приступила в Вологде к съемкам сериала о сотрудниках российской полиции "Великолепная пятерка" при поддержке регионального правительства. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе компании.

"Съемочная группа кинокомпании "Триикс Медиа" начала съемки выездных спецсерий детектива "Великолепная пятерка" о сотрудниках российской полиции в Вологде", - сказали в пресс-службе, отметив, что сериал снимается по заказу Пятого канала при поддержке правительства Вологды и Вологодской области. "По сложившейся традиции в первый съемочный день режиссер Сергей Полуянов разбил символическую тарелку. Съемочная группа планирует работать в Вологде 12 дней. За это время планируется снять четыре серии для нового сезона "Великолепной пятерки". По сюжету сотрудники Петровского РОВД приедут расследовать уголовные дела в областную столицу", - рассказали в "Триикс Медиа".

В пресс-службе кинокомпании отметили, что роли второго плана исполнят актеры Вологодского областного драматического театра. Кроме того, в массовых сценах примут участие жители города. Съемочной площадкой станут практически все знаковые места областного центра, популярные у туристов. "Предполагаются съемки памятников букве "О" и "Собачке", "Скамейки желаний", драмтеатра, городского парка. Среди съемочных локаций церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Козлене, железнодорожный вокзал, Каменный и Красный мосты. Один из эпизодов сериала будет разворачиваться в приемном отделении городской больницы", - подчеркнули в пресс-службе, добавив, что ранее выездные спецсерии сериала уже снимались в других регионах страны: в Крыму, Ульяновске, Красноярске.

Премьеру "вологодских" серий "Великолепной пятерки" зрители увидят на Пятом канале в 2023 году. Сериал впервые вышел на экраны 27 мая 2019 года, он рассказывает о буднях сотрудников одного из санкт-петербургских отделов полиции - Петровского РОВД.

Главные роли исполняют Павел Григорьев, Андрей Горбачев, Алексей Красноцветов, Нодар Джанелидзе, Константин Гришанов, Егор Кутенков. Продюсерами сериала стали Инесса Юрченко, Сергей Щеглов, Юрий Шалимов и Марина Белова.

Созданная в 2006 году кинокомпания "Триикс Медиа" является одной из крупнейших продюсерских компаний полного цикла. Снятые кинокомпанией фильмы "Солнцепек" и "Небо", по данным Национальной медиагруппы, находятся в лидерах рейтинга российских фильмов с высоким социальным эффектом.