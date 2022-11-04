В Самаре вручили награды победителям Всероссийского фестиваля "Душа баяна"

Награды вручали губернатор региона Дмитрий Азаров и художественный руководитель, основатель фестиваля и заслуженный артист России Сергей Войтенко

САМАРА, 4 ноября. /ТАСС/. Гала-концерт Всероссийского фестиваля "Душа баяна", на котором подвели итоги полуфинала, состоялся в Самаре. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства Самарской области.

"Конечно, сейчас, в этот особый период, это единство, символ нашего праздника, нам необходимо как никогда. Необходимо, чтобы победить. И так и будет, как это не раз было в истории нашей страны. Я очень рад, что в этот день мы собрались все вместе, встречаем замечательных творческих гостей и искренне благодарен Президентскому фонду культурных инициатив за принятое решение провести финал фестиваля здесь, на самарской земле. Для нас это очень символично", - процитировала пресс-служба губернатора региона Дмитрия Азарова, который обратился к участникам и зрителям фестиваля.

Конкурсные прослушивания в рамках суперфинала фестиваля прошли 2 и 3 ноября в Самаре. В нем поучаствовали коллективы и солисты из различных регионов страны, включая Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), Херсонскую и Запорожскую области. В результате конкурса были отобраны победители в 11 номинациях. Награды им вручили Азаров и художественный руководитель, основатель фестиваля и заслуженный артист России Сергей Войтенко.

Гран-при Всероссийского фестиваля получил образцовый ансамбль народной песни "Калинка" из Севастополя. Специальные призы Всероссийского фестиваля "Душа баяна" вручили центру культуры и досуга "Снежинка" из города Снежного (ДНР) и образцовому фольклорному коллективу "Воробейка" из Екатеринбурга. В номинации инструменталистов "Академ" победил воспитанник Владикавказского колледжа искусств имени Валерия Гергиева из Республики Северная Осетия-Алания, в номинации "Эстрада" - представитель из Республики Крым.

Лучшим инструментальным ансамблем была признана группа "Альянс" из Волжского района Самарской области. В номинации "Частушки" победила вокальная группа "Корпорация улыбок" из села Лермонтовка Хабаровского края, в номинации "Оркестр" награда досталась народному оркестру "Русские фрески" из Октябрьска Самарской области. Лучшим хором оказался ансамбль народной песни "Родня" из Краснодарского края, в номинации "Хореография" выиграл образцовый хореографический ансамбль "Визави" из города Зверево в Ростовской области.

Отдельно Азаров поблагодарил Войтенко за организацию фестиваля, наградив его почетным знаком губернатора Самарской области "За служение людям".

Впервые фестиваль "Душа баяна" прошел в 2018 году по инициативе главы Самарской области. Идея фестиваля была поддержана на федеральном уровне, и он получил статус всероссийского. Для проведения финала Всероссийского фестиваля была выбрана Самара, так как в этом городе в 1897 году Павел Чулков создал первый русский баян.