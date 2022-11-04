"Братья Карамазовы" Минского национального театра открыли фестиваль в Великом Новгороде

Мероприятие пройдет с 4 по 11 ноября на четырех площадках Великого Новгорода и Старой Руссы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 ноября. /ТАСС/. Национальный академический драматический театр имени М. Горького из Минска спектаклем "Братья Карамазовы" открыл XXVI Фестиваль Ф. М. Достоевского в Великом Новгороде, сообщает корреспондент ТАСС.

Фестиваль пройдет с 4 по 11 ноября на четырех площадках Великого Новгорода и Старой Руссы. В этом году в афише 21 спектакль от 19 театральных коллективов. Всего в фестивале примут участие 19 театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Южно-Сахалинска, Липецка, Магнитогорска, Брянска, Краснодара, Владимира, Великого Новгорода, Республики Татарстан, Ярославской, Воронежской, Псковской областей, а также из Белоруссии.

"Вновь Великий Новгород и Старая Русса на несколько дней вновь станут центром театральной жизни этого великого русского писателя. За годы своего существования смотр познакомил зрителей с яркими постановками различных жанров. Событие выросло из регионального фестиваля в смотр международного уровня. Фестиваль развивается и представляет новые форматы взаимодействия ", - сказала в своем видеообращении министр культуры РФ Ольга Любимова.

Одновременно в Старой Руссе, в центре культуры "Русич", Санкт-Петербургский драматический театр "Странник" представил спектакль "Последний поход Катерины Ивановны".

Новые форматы

Вопросы страха, ревности и маскулинности поднимут в авторском перформансе "Идиот в квадрате" в рамках XXVI Международного фестиваля имени Ф. М. Достоевского. Об этом ТАСС рассказала режиссер и руководитель перформанс-группы "Омлет для любимой женщины" Яна Лебедева.

"Исследовав в перформансе "ИдиотКа" в 2021 году мотивацию, социальный контекст и эмоциональный фон героинь романа "Идиот", мы определили следующей своей задачей сместить фокус в сторону мужского. <…> Наш новый перформанс предлагает поговорить о маскулинности и ее восприятии сейчас и тогда, страхах, ревности и ее проявлениях, о мужчине и его внутренней борьбе, отношении к любви, к себе и своей социальной роли", - рассказала Яна Лебедева.

По ее словам, идея создать противоположный образ и показать другую сторону медали возникла практически сразу же после создания перформанса "ИдиотКа", который также вошел в программу фестиваля Достоевского в прошлом году. Новая постановка сконцентрирована на образах князя Мышкина и Парфена Рогожина, которые являют собой, на первый взгляд, полную противоположность. С другой стороны, их полярность заставляет задуматься об их связи и даже, как это ни удивительно, схожести.

"В целом мы базируемся на двух персонажах, но там можно найти черты и некоторые эпизоды других. Я призываю будущего зрителя не цепляться за персонажей и быть готовым к тому, что можно много всего увидеть и много всего почувствовать. Произведение очень большое, мы используем конкретные эпизоды как опору, но не стремимся к художественной точности, это, скорее, размышление на тему, нежели пересказ. Об этом важно помнить", - отметила Яна Лебедева.

Она также пояснила, что при создании постановки не хотелось использовать клишированные сцены, а хотелось дать другой взгляд, который будет интересен зрителю. Создание перформанса стало вызовом, поскольку важно найти баланс между выражением своих идей и уважением к литературному наследию.

Режиссер добавила, что предугадать реакцию зрителя невозможно. "Если зритель попытается расслабиться и воспринимать "Идиот в квадрате" в настоящем моменте, то ему удастся максимально получить эстетическое и эмоциональное удовольствие", - сказала она.

Гастрономический фестиваль

В этом году впервые в рамках театрального форума пройдет гастрономический фестиваль "Князь, вы кушать хотите?". В нем принимают участие 12 кафе и ресторанов Великого Новгорода, Старой Руссы и поселка Любытино. В рамках гастрофестиваля состоятся мастер-классы по приготовлению блюд писателя, а главным событием станет розыгрыш тура в Старую Руссу.

Международный театральный фестиваль Ф. М. Достоевского проводится в Новгородской области при поддержке Министерства культуры РФ и регионального правительства. Фестиваль Достоевского - один из старейших в своем роде. Начинался он в 1992 году как камерная творческая акция.