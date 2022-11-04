Конкурс молодых музыкантов "Созвездие" впервые пройдет во всероссийском формате

Пятый сезон конкурса пройдет в апреле 2023 года

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 ноября. /ТАСС/. Конкурс молодых музыкантов "Созвездие", в котором ранее принимали участие только воспитанники Образовательного центра "Сириус", с нового сезона будет доступен для участников со всей России. Об этом сообщил ТАСС народный артист России Сергей Ролдугин перед концертом, который проходит на федеральной территории Сириус в честь Дня народного единства.

"Конкурс "Созвездие" раньше проводился только в рамках "Сириуса", а теперь он выйдет за рамки, это будет настоящий общероссийский конкурс", - сказал Ролдугин.

Он также отметил, что возможно, в будущем, будет обсуждаться и возможность участия в конкурсе музыкантов из других государств, поскольку заявок поступает "очень много".

Как уточнили ТАСС в пресс-службе "Сириуса", пятый сезон конкурса пройдет в апреле 2023 года.

Всероссийский конкурс молодых музыкантов "Созвездие" проходит в образовательном центре "Сириус" с 2019 года. За время существования конкурса финалисты поступали в лучшие учебные заведения России, играли в сопровождении ведущих коллективов и дирижеров, участвовали и побеждали в международных фестивалях. IV Всероссийский конкурс молодых музыкантов "Созвездие" прошел весной 2022 года, финалистами стали 16 музыкантов в возрасте от 12 до 18 лет. Гран-при по единогласному решению жюри получил самый молодой участник, пианист Захар Внутских.