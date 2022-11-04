Фильм "Святой архипелаг" завоевал Гран-при фестиваля "Свидание с Россией" в Архангельске

Мероприятие проходит с 30 октября по 5 ноября

АРХАНГЕЛЬСК, 4 ноября. /ТАСС/. Картина "Святой архипелаг" получила Гран-при II Международного кинофестиваля "Свидание с Россией. Территория народного единства" в Архангельске, сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля в пятницу.

"Гран-при фестиваля - фильм "Святой архипелаг", режиссер Сергей Дебижев", - сказали в оргкомитете.

Картина Дебижева - это масштабное повествование о жизни Соловецкой обители, а Соловецкие острова - ключевая точка в духовной географии России. Эти места отмечены историческими, культурными событиями, оставившими глубокий след в истории и народной памяти.

Приз за лучший сценарий получил фильм "Солдаты искусства" режиссера Геннадия Каюмова, автором сценария стала Екатерина Толдонова.

В номинации "Многоликая Россия" приз за лучшую режиссерскую работу достался Владимиру Головневу, фильм "Люди дела". В номинации "Наша общая история" за лучшую режиссерскую работу приз получил фильм "Обретение родины" режиссера Павла Фаттахутдинова.

Лучшим в номинации "Час мужества" стал режиссер Алексей Бурыкин, представивший фильм "Отец и сыновья". В номинации "Молодое кино России" приз за лучшую режиссерскую работу оказался у фильма "Оксана Андреевна", режиссер Софья Вертелецкая. Также во всех номинациях отметили и лучшие операторские работы.

Открытие кинопочты

В ходе кинофестиваля была открыта кинопочта. В серию, выпущенную к фестивалю, вошли конверт, почтовая карточка, марка и спецштемпель. На них на бордовом фоне изображены варежки с традиционным поморским узором и корабль с парусами из кинопленки. Главным почтмейстером "Кинофестивальной почты" выступил руководитель медиапроекта "Свидание с Россией", режиссер, путешественник, общественный деятель Александр Ильин. "Кинофестивальная почта призвана расширить границы общения на кинофестивальных площадках России и ее многочисленных друзей", - процитировали Ильина в оргкомитете.

После церемонии спецгашения члены команды фестиваля подписали и отправили послание "Кинофестивальной почты" в адрес президента РФ Владимира Путина. Также почтовая серия была отправлена губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому, президенту Русского географического общества Сергею Шойгу, председателю Союза кинематографистов РФ Никите Михалкову.

Фестиваль "Территория народного единства" проходит с 30 октября по 5 ноября в Архангельске при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и Федерального агентства по делам национальностей.