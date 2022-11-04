В Пятигорске начался национальный конкурс патриотической песни "Родники"

Официальный старт патриотического вокального конкурса "Родники" объявили губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, Олег Газманов и президент фонда "Равенство возможностей" Елена Ульянова

ПЯТИГОРСК, 4 ноября. /ТАСС/. Патриотический вокальный конкурс "Родники" в пятницу открылся в Пятигорске Ставропольского края. В парке Победы курорта прошел большой концерт с участием идеолога проекта народного артиста России Олега Газманова, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"В Пятигорске началась летопись первого национального проекта патриотической песни "Родники". Вокальный конкурс объединит миллионы голосов по всей России. Идеологом и художественным руководителем проекта является народный артист Российской Федерации Олег Газманов. Официальный старт патриотического вокального конкурса "Родники" объявили губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, Олег Газманов и президент фонда "Равенство возможностей" Елена Ульянова", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в День народного единства в Пятигорске выступили победители и участники различных фестивалей и конкурсов. Мероприятие продолжилось творческим блоком от Газманова, который вместе с пятигорчанами и гостями города исполнил государственный гимн России и ряд композиций.

Газманов ранее сообщал, что с 4 ноября заработает онлайн-портал, на котором поэты, композиторы, музыканты и аранжировщики смогут разместить свои произведения и принять участие в конкурсе.

О конкурсе

Конкурс пройдет в пяти номинациях. Будут выбраны лучшие стихи, музыка, исполнение, аранжировка и песня. Заявки принимаются до 14 мая 2023 года на портале, где любой желающий старше 18 лет может создать личный кабинет и выложить свой материал. Жюри назовет имена 28 номинантов на победу в конкурсе "Родники" 15 июня. Они примут участие в гала-концерте в сентябре 2023 года. Там объявят трех выбранных жюри победителей и одного лидера народного голосования.

Проект организован правительством Ставропольского края, благотворительным фондом "Равенство возможностей" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.