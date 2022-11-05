Выставки, кинопоказы и экскурсии. В Москве проходит юбилейная акция "Ночь искусств"

Мероприятия представили более 200 городских площадок

МОСКВА, 5 ноября. /Корр. ТАСС Елена Кульбак/. Выставки, кинопоказы, экскурсии, перформансы и другие интересные мероприятия в эту пятницу привлекли в учреждения культуры Москвы множество гостей юбилейной "Ночи искусств". Корреспондент ТАСС побывал на некоторых мероприятиях, в том числе на главных площадках десятой всероссийской акции, и узнал о том, какие впечатления получили зрители и организаторы от культурной программы.

Всего в этом году мероприятия представили более 200 городских площадок. Большая часть проходит бесплатно по предварительной регистрации на официальном сайте акции. А для тех, кто не успел ее пройти, организаторы подготовили онлайн-трансляции с площадок. Главными столичными площадками стали на этот раз концертный зал "Зарядье", кинотеатр "Москино космос" и "Новый манеж".

Так, благотворительный концерт Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского под управлением Владимира Федосеева прошел в "Зарядье" для любителей классической музыки. Со сцены прозвучали произведения Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Александра Бородина, Георгия Свиридова. По словам организаторов, это первый ночной концерт в стенах учреждения. Билеты на него были распроданы довольно быстро. Любители маэстро отмечают, что все, что он делает, наполнено добротой и любовью. "Для нас большая честь принимать такого мастера на этой сцене", - сказал журналистам руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Он добавил, что все средства, собранные на концерте, как и на многих других мероприятиях в городе, будут переданы для помощи жителям новых территорий России. "Таким образом наши деятели культуры выражают ту позицию, которая стала лозунгом нашей сегодняшней акции: "Мы едины", - добавил Кибовский.

"Новый манеж" порадовал гостей театральным перформансом, в рамках которого на сцене выступили вокалисты и танцоры из Луганска, Димитровграда Ульяновской области и закрытых городов Новоуральска Свердловской области, Заречного Пензенской области, а также артисты московского театра "Центр драматургии и режиссуры". К постановке присоединилась также народная артистка России Елена Яковлева и рок-музыкант, автор и исполнительница Светлана Сурганова.

Искусство в кино

В акции приняла участие киносеть "Москино". Так, в кинотеатре "Москино космос" провели киноконцерт "Четыре времени года. Московские киносезоны". Для гостей прозвучали музыкальные произведения из легендарных российских фильмов. Например, песня "Красавица Москва" из фильма "Девушка без адреса", "Добрый город" из картины "Дайте жалобную книгу" и другие в исполнении таких артистов, как Анастасия Макеева, Полина Лазарева, Валерия Ланская, Алексей Гоман, Гия Перадзе. А в "Москино салют" состоялся показ киноверсии фотопроекта "Русский театр в одном кадре".

"Я являюсь продюсером и автором этого проекта. Это было еще до того, как я стала гендиректором "Росизо", и в 2019 году мы решили сделать такой проект. В нем идет речь о 86 персонажах российского театра. Того театра, который был до пандемии и до специальной военной операции. Раньше мы думали, что этот проект послужит просто срезом, а время распорядилось иначе. И теперь можно сказать, что проект стал свидетельством целой эпохи", - сказала перед началом сеанса гендиректор музейно-выставочного центра "Росизо" Ольга Галактионова.

Сеанс продлился чуть более 40 минут. За это время зрители смогли услышать рассказы о главных современных театральных деятелях, среди которых Евгений Миронов, Владимир Машков, Константин Райкин, Ирина Апексимова и многие другие.

Музей космонавтики

Присоединиться к акции смогли и любители музеев. Традиционно культурные площадки подготовили бесплатные экскурсии для детей и взрослых. Например, Музей космонавтики на ВДНХ представил для посетителей более 1,5 тыс. красочных открыток. Отправить их можно было бесплатно в любую точку мира.

"К "Ночи искусств" набор открыток стал особенным - изображениями выступили "космические" картины с выставки "Мечты и реальность". Сюрприз с оживающими картинами на открытках произвел на посетителей невероятное впечатление. С помощью технологии дополненной реальности гости наводили камеру на открытки и оживляли живописные работы", - рассказали ТАСС в пресс-службе музея.

Всего на выбор было пять красочных открыток, которые можно было заполнить в зале "Международное сотрудничество в космосе" и передать сотрудникам почты. "Я всегда отправляю открытки своим друзьям из всех своих путешествий, а вот из музея впервые. Мне кажется, это приятный бонус, когда идешь погулять по любимому музею, а там можно передать такой привет", - поделилась с ТАСС посетительница музея Евгения.

В 18:00 начался концерт "Музыкальное созвездие" от музыкальной школы искусств им. А. С. Даргомыжского. Для зрителей выступили ансамбли скрипачей, медных духовых инструментов, фольклорные и хоровые коллективы. Прозвучали мелодии из кинофильмов "17 мгновений весны", "Неуловимые мстители" и другие композиции из известных фильмов.