На Красной площади заработает интерактивный музей под открытым небом

В мероприятии примут участие более 200 артистов

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Интерактивный музей под открытым небом на Красной площади в Москве заработает 5 ноября. Мероприятие будет приурочено к годовщине исторического парада 7 ноября 1941 года.

"С 5 по 7 ноября в честь 81-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года на Красной площади будет работать интерактивный музей под открытым небом, который расскажет посетителям об истории и атмосфере того времени, когда жители Москвы героически защищали свой город", - рассказали ТАСС в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

На Красной площади установят инсталляции, на которых в течение трех дней можно будет увидеть театрализованные представления в постановке заслуженного артиста России Игоря Угольникова. С помощью трансляции на больших экранах покажут кадры парада 1941 года.

"Красная площадь разделится на несколько зон с тематическими инсталляциями. Театрализованные зарисовки у каждой инсталляции будут идти ежедневно с 12:00. В них примут участие более 200 артистов. В частности, на сцене культпавильона пройдут постановки коротких мини-спектаклей и сценок, где актеры читают стихи, поют довоенные песни, играют роли в небольших представлениях. Помимо этого, здесь будут показаны знаковые фильмы: "Разгром немецких войск под Москвой" (1942 год), получивший первый Оскар - премию Американской академии кинематографических искусств и наук, а также игровой фильм "Первый Оскар", - рассказали в пресс-службе.

Организатором мероприятия выступил комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы.