В МХТ им. Чехова состоится премьера спектакля "Друг мой"

В постановке заняты Павел Ворожцов, Виктор Хориняк, Алексей Кирсанов, Иван Дергачев и Ольга Воронина

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Московский Художественный театр (МХТ) им. А. П. Чехова в субботу представит премьеру спектакля режиссера Петра Шерешевского "Друг мой" по пьесе белорусского драматурга Константина Стешика, эскиз постановки стал победителем проекта "Артхаб", сообщает пресс-служба театра.

"Пьеса Стешика "Друг мой" про обаяние инфантилизма. При чтении возникает интересный эффект. Вроде бы описываются похождения очень молодых людей. У каждого из нас бывали такие приключения в студенчестве: бессонные ночи с походами за сигаретами, неожиданными знакомствами, разговорами "за жизнь". Но в финале вдруг выясняется, что героям за 50", - привели в пресс-службе слова Петра Шерешевского.

По его словам, это произведение о мире, который отказывается взрослеть и застрял в поэтике юности. "Это очень странно: полное отсутствие ответственности, социальных связей. Ни семьи, ни детей, самый близкий человек - друг-собутыльник. Это какой-то чудовищный инфантилизм и страшное одиночество. При этом во всем этом сохраняется драйв молодости, ее обаяние", - описал поведение героев режиссер.

Он добавил, что создатели спектакля попытаются рассказать историю про людей, застрявших в инфантильном сознании, продолжающих решать детские вопросы "дружбы" и "настоящести".

Эскиз спектакля был показан в июне 2022 года на первой сессии экспериментального проекта "Артхаб" и стал ее победителем. "Друг мой" - это первый эскиз "Артхаба", который становится полноценным репертуарным спектаклем.

В спектакле заняты Виктор Хориняк, Алексей Кирсанов, Иван Дергачев и Ольга Воронина. Двоих друзей, решивших среди ночи прогуляться по спящему городу, играют Павел Ворожцов и Виктор Хориняк. Как описали героев в пресс-службе, это "два немолодых шалопая, не чувствующих возраста". Актеры поют и играют на музыкальных инструментах. Премьерные показы пройдут 5 и 6 ноября на Малой сцене МХТ им. А. П. Чехова.

О проекте

Экспериментальный проект "Артхаб" по поиску новой драматургии и новых режиссеров стартовал в МХТ им. А. П. Чехова 2022 году. Его кураторами выступают режиссер Марина Брусникина и театровед Павел Руднев. Как ожидается, в течение двух лет пройдет десять лабораторий, которые будут состоять из пяти эскизов и продолжаться полтора-два месяца. Из каждой пятерки как минимум один проект планируется реализовать как репертуарный спектакль. Таким образом, МХТ готов за время проекта выпустить минимум 10 премьер.