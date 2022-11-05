"Русский Бестселлер" представил топ лучших отечественных сериалов

Самым популярным за последние 20 лет стал детектив "Ликвидация"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. "Ликвидацию" режиссера Сергея Урсуляка назвали самым популярным российским сериалом, созданным за последние 20 лет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе киноканала "Русский Бестселлер", представившего в воскресенье "Абсолютный топ" лучших отечественных сериалов.

"Среди самых популярных сериалов, созданных в России за последние 20 лет, преобладают детективы, истории, основанные на реальных событиях, а также экранизации. На первом месте - сериал Сергея Урсуляка "Ликвидация", вышедший в 2007 году. Телефильм собрал у экранов рекордное количество зрителей. В день премьеры первых двух серий его доля по России составила 42,8%, а рейтинг - 13,8%", - сказали собеседники агентства.

Детективный сериал рассказывает о борьбе советской власти с преступностью в послевоенное время в Одессе. Главные роли в "Ликвидации" исполнили Владимир Машков, Михаил Пореченков, Сергей Маковецкий и Владимир Меньшов. В пресс-службе отметили, что сюжет сериала частично основан на реальных событиях, в частности, при написании сценария создатели ориентировались на дневники заместителя начальника Одесского уголовного розыска Давида Курлянда, который вышел на пенсию только в 1963 году.

Лидеры рейтинга

Второе место в рейтинге занял детективно-психологический триллер Юрия Быкова "Метод" с Константином Хабенским и Паулиной Андреевой в главных ролях. Как пояснили авторы исследования, новеллы "Метода" во многом реальны и основываются на уголовных делах следственных органов и историях реально существовавших маньяков. Третью строку занял сериал "Оттепель" Валерия Тодоровского о советских кинематографистах 1960-х годов. "Валерий Тодоровский ориентировался на окружение своего отца - оператора и режиссера Петра Тодоровского, на киношную среду, в которой вырос. Поэтому внимательный зритель в героях картины улавливал черты Ивана Пырьева, Эльдара Рязанова, Геннадия Шпаликова, Валентины Титовой, Людмилы Гурченко, Николая Рыбникова, Аллы Ларионовой и многих других. Даже красный "Москвич", похожий на тот, что показан в фильме, был у Петра Тодоровского", - добавили в пресс-службе.

На четвертом месте в рейтинге находится сериальная адаптация Владимиром Бортко романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", следом идут криминальная сага "Бригада" Алексея Сидорова, ставшая самым дорогим российским телефильмом на момент выхода в 2002 году, экранизация романа Федора Достоевского "Идиот" с Евгением Мироновым в главной роли, сериалы "Кухня" и "Мажор". Замыкают "Абсолютный топ" детективный сериал "Обычная женщина" с Анной Михалковой в главной роли и мелодрама Вадима Перельмана "Измены" с Еленой Лядовой, Кириллом Кяро, Глафирой Тархановой и Евгением Стычкиным.

При составлении рейтинга отечественных сериалов были проанализированы зрительские предпочтения, мнения кинокритиков и колумнистов ведущих отечественных изданий, а также экспертная оценка программной дирекции "Русского Бестселлера". Исследование основано на материалах, базах данных, зрительских и редакционных топах изданий и сервисов IMDb, "Кино-театр.ру", "Лайфхакер", Kudago, "ФильмПро", "Правила жизни", Zen-top, Woman’s Day, Hi-Fi.ru, "Кинопоиск", "Кино.Mail" и "7 Дней".