Умер певец Аарон Картер

Артисту было 34 года

ТАСС, 6 ноября. Американский певец и актер Аарон Чарльз Картер умер в возрасте 34 лет. Об этом в субботу сообщил портал TMZ со ссылкой источники в правоохранительных органах.

По их данным, тело Картера было найдено в его доме в городе Ланкастер (штат Калифорния). Причина смерти не называется.

Как сообщает портал, Картер стал популярен в конце 1990-х благодаря своему дебютному альбому "Аарон Картер" (Aaron Carter), который он выпустил в девять лет. Также Аарон гастролировал с музыкальной группой Backstreet Boys, в которую входил его брат Ник Картер.