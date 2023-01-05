СМИ: город Санья на Хайнане успешно провел международную ярмарку индустрии культуры

Посетители ознакомились более чем с 40 тыс. предметами культуры в пяти тематических секциях

ХАЙКОУ /Китай/, 5 января. /ТАСС/. Курортный город Санья на южном побережье острова Хайнань успешно провел ряд мероприятий в ходе Седьмой Китайской международной ярмарки индустрии культуры, которая состоялась на текущей неделе. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" со ссылкой на местные власти.

"В этом году международная культурная ярмарка в Санья в очередной раз перешла на более высокий уровень, - приводит газета комментарий администрации Санья. - На ней осуществлялось еще более тесное взаимодействие, она принесла еще больше пользы в плане заключения сделок, еще лучше сфокусировала внимание [общественности] на преимуществах [экспозиций участников]".

Как отмечается, успех седьмой международной ярмарки в Санья во многом объясняется богатым опытом аналогичных мероприятий, которые проводились в прошлые годы. На этот раз на ней можно было ознакомиться с культурно-туристическим потенциалом стран, вовлеченных в проекты инициативы "Один пояс - один путь", в частности, с экспозициями Ирана и Уругвая. Кроме того, посетители получили возможность получше узнать о преимуществах отдыха в Тибете.

В ходе ярмарки состоялись соревнования в сфере дизайна. В этом году она прошла под девизом "Новые стимулы в культуре - фокус на порте свободной торговли". В масштабном мероприятии приняли участие более 260 компаний, связанных с культурной индустрией, организации и предприятия из многих стран, правительственные выставочные делегации из 14 регионов КНР. Посетители ознакомились более чем с 40 тыс. предметами культуры в пяти тематических секциях.

Основная часть ярмарки состоялась в Международном выставочном центре "Хуншулинь", параллельно она проходила в двух образцовых деревнях Санья - Бохоуцуне и Мэйляньцуне. Среди представленных товаров - картины, книги, ювелирные украшения, фарфор, вышивка, многочисленные предметы творческой индустрии. Особый акцент был сделан на инновационном факторе. В связи с этим общественность смогла увидеть разработки, связанные с современными мультимедийными проектами, кино и анимацией, с интернет-технологиями и искусственным интеллектом, передовыми формами сельского хозяйства и морской экономикой.

Выставочная деятельность - одно из динамично развивающихся отраслей Хайнаня. Согласно прогнозу департамента коммерции провинции, ее масштабы будут постоянно увеличиваться, а к 2025 году доходы указанного сектора превысят 60 млрд юаней (порядка $9,4 млрд).