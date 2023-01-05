В России поддержат издание книг на языках народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

На февраль 2023 года уже запланирована первая питчинг-сессия

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Центр "Арктика. Диалог культур", который открылся в Москве в декабре 2022 года, намерен поддержать выпуск книг на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в 2023 году, к некоторым из них выпустят аудиокниги. Об этом ТАСС сообщил руководитель Объединения культурных центров ЮЗАО Олег Корчагин.

"Работа с писателями и художниками-иллюстраторами остается важным направлением нашей деятельности, но центр "Арктика. Диалог культур", помимо традиционных встреч с читателями, вводит в 2023 году новую форму работы - "питчинг". Это встречи молодых арктических писателей и художников с московскими издателями. На февраль 2023 года уже запланирована первая питчинг-сессия, в которой примут участие писатели с Таймыра, из Хабаровского края и Мурманской области, после чего планируется печать отобранных произведений, к некоторым из них планируется создать аудиоверсию", - сказал он.

Корчагин отметил, что на питчинге молодые писатели презентуют издателям свои произведения о коренных народах. По словам представителей центра, единая электронная платформа для аудиокниг на языках КМНС пока не выбрана.

Кроме того, по словам Корчагина, центр "Арктика. Диалог культур", который создан на базе московской библиотеки "Диалог культур", займется созданием электронного каталога "Народы Севера". Планируется, что в него войдут все книги, которые уже есть в фонде и те, которые на данный момент собирают волонтеры по всей Арктике. В дальнейшем планируется перевод и создание аудиокниг на русском и языках КМНС.