В Петербурге открывается Рождественский фестиваль "Вифлеемская звезда"

В программе мероприятия - симфонические миниатюры, фрагменты из опер и балетов мирового репертуара

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 января. /ТАСС/. Третий Рождественский фестиваль "Вифлеемская звезда" открывается в пятницу в Петербурге под художественным руководством народного артиста России Сергея Стадлера. В нынешнем году этот праздник целиком посвящен русской музыке.

Фестиваль откроется в Гербовом зале Эрмитажа программой "Рождество для детей". Будут исполнены симфонические миниатюры, фрагменты из опер и балетов мирового репертуара.

"Фестиваль посвящен двум знаменательным датам музыкального календаря: заключительным событиям празднования 150-летия со дня рождения Александра Скрябина и открытию мероприятий, приуроченных к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Их произведения, а также редко исполняемые сочинения отечественных композиторов XIX-XX веков прозвучат в исполнении Симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением Сергея Стадлера", - рассказали в пресс-службе "Петербург-концерта". В одной из программ примут участие дирижер Павел Петренко и пианистка Юлия Стадлер.

Продолжит фестиваль в воскресенье концерт "Русская музыка для скрипки и струнного оркестра" в Мальтийской капелле. Эта программа объединяет известные и редко исполняемые сочинения как в оригинальном виде, так и в транскрипции для струнного оркестра.

Третий концерт фестиваля в Большом зале Екатерининского собрания будет полностью посвящен творчеству Сергея Рахманинова. В программу вошли Второй неоконченный квартет в переложении для струнного оркестра и Вторая симфония. В заключительный день фестиваля, 14 января, прозвучат Концерт для фортепиано с оркестром фа-диез минор Скрябина и Второй концерт для фортепиано с оркестром Рахманинова.

Фестиваль пройдет при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.