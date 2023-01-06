На Ялтинской киностудии рассчитывают открыть колледж подготовки молодых кадров киноотрасли

Власти региона также хотят создать на студии большой центр кинофестивальной и кинообразовательной деятельности

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 января. /ТАСС/. Власти Крыма рассчитывают организовать большой центр кинофестивальной и кинообразовательной деятельности, а также открыть колледж для подготовки молодых кадров киноотрасли на площадке Ялтинской киностудии, сообщил ТАСС глава республики Сергей Аксенов.

"Конечно, правительство Республики Крым поддерживает реализацию инфраструктурных проектов и готово рассмотреть инвестиционные предложения по объектам киностудии. В перспективе на ее площадках можно организовать большой центр кинофестивальной и кинообразовательной деятельности, а также открыть колледж для подготовки молодых кадров киноотрасли", - сказал Аксенов.

Он добавил, что "перспективы есть, Крым обладает значительным потенциалом для развития кинопроизводства". "На Ялтинской киностудии есть съемочные павильоны, бассейн для морских съемок, костюмерный цех. Сейчас на киностудии проходит более 45 творческих мероприятий в год, функционирует кинотеатр под открытым небом. Проводятся кинопоказы, творческие встречи и мастер-классы, ведется работа по кинопросвещению для школьников и студентов. Но о полноценном запуске кинопроизводства можно будет говорить только после проведения восстановительных работ", - рассказал Аксенов.

Крым известен своей кинематографической историей всему миру. Ведущие киностудии СССР неоднократно использовали уникальное месторасположение полуострова. В советский период там сняли более 400 фильмов. Киностудию в Ялте основал в 1917 году известный российский кинематографист Александр Ханжонков.