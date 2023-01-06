Для омского музея отреставрировали четыре уникальных иконы XIX века

Экспонаты можно будет увидеть на выставке "Святые лики" в конце 2023 года

ОМСК, 6 января. /ТАСС/. Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова отреставрировал для Омского историко-краеведческого музея четыре уникальные иконы XIX века, найденные в советское время в церквях в заброшенных поселениях на севере региона, рассказала ТАСС в пятницу заместитель директора музея Оксана Беляева. Новые экспонаты будут представлены на выставке "Святые лики" в конце 2023 года.

"Это уникальные иконы: какие-то - начала XIX века, какие-то - конца века. Автор их неизвестен, они были найдены в заброшенных церквях на севере региона (откуда начиналось освоение Омской области - прим. ТАСС) и сданы [в фонд музея] в 1970-е годы. Четыре из них отреставрированы институтом Сурикова и вернулись в Омск, еще две находятся в работе", - рассказала Беляева.

По ее словам, на иконах изображены святой Пантелеймон, Николай Чудотворец, неизвестная святая, а также икона Богородицы "Всех скорбящих Радость". "Некоторые из них сильно похоже на иконы из нашего цикла "Березовские древности" (известная коллекция музея экспонатов из разрушенного Воскресенского собора в поселке Березово в Ханты-Мансийском автономном округе - прим. ТАСС) по своим сюжетам", - уточнила она.

Заместитель директора музея рассказала, что реставраторы кропотливо восстанавливали иконы, которые были в плохом состоянии. "Сами иконы - небольших размеров, с большим количеством мелких деталей. Были повреждения не только слоя лака и краски, но и царапины и дырки в самом дереве", - отметила Беляева. Отреставрированные иконы планируется представить на экспозиции в Петровском зале музея в рамках проекта "Святые лики" в конце 2023 года.