В усадьбе в Орловской области впервые представят подаренные музею 32 письма Тургенева

Письма музею-заповеднику "Спасское-Лутовиново" передал меценат Андрей Коньков в день празднования 100-летия учреждения

ТАСС, 6 января. Подаренные меценатом 32 письма Ивана Тургенева впервые представят широкой публике на выставке в музее-заповеднике писателя в Орловской области в 2023 году, сообщил ТАСС в пятницу директор "Спасское-Лутовиново" Сергей Ступин.

"На основе подарка - 32 письма Тургенева - мы сделаем выставку, которую назвали "Бесценный дар". Будем рассказывать не только о письмах, но и об адресатах. В этом проекте - биография Тургенева на фоне эпохи, мы будем рассказывать о тех событиях, которые тогда происходили в России, в мире", - сказал собеседник агентства, отметив, что письма представят гостям музея-заповедника впервые.

Параллельно с выставкой в 2023 году музей-заповедник подготовит проект, связанный с письмами Тургенева, - "Эпистолярная симфония". Планируется выпустить книгу, представить мультимедийный проект и научно-популярный фильм.

Московский адвокат, меценат Андрей Коньков в день празднования 100-летия музея-заповедника "Спасское-Лутовиново" в июне 2022 года передал в усадьбу 32 письма Ивана Тургенева. Письма классика, адресованные Юлии Вревской, Павлу Анненкову, дочери Полине и другим, куплены Коньковым на аукционах Christie’s и Sotheby’s. Часть приобретенных реликвий переданы музею в дар, часть наследия писателя останется в собственности мецената и будет находиться в архиве музея-заповедника в Орловской области на условиях долговременного хранения.

Одним из самых известных объектов Орловской области, связанных с именем писателя Ивана Тургенева, является усадьба "Спасское-Лутовиново", принадлежавшая его матери Варваре Петровне Лутовиновой. Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева "Спасское-Лутовиново" в Орловской области - единственный в России мемориальный музей русского писателя. С родовым имением связана история создания множества произведений Тургенева, с 1997 года музей-заповедник входит в перечень особо ценных объектов культурного наследия народов России.