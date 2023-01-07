В Новосибирске открылся фестиваль колокольных звонов

Участниками мероприятия станут звонари из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ставрополя, Казани, Иркутска, Хабаровска, Суздаля и Волгограда

НОВОСИБИРСК, 7 января. /ТАСС/. Фестиваль колокольных звонов с участием представителей всех восьми федеральных округов России впервые открылся в Новосибирске, имеющем статус новогодней столицы России. Об этом сообщил журналистам мэр города Анатолий Локоть в субботу.

"Новогодняя неделя чудесная во всех смыслах, потому что в Новосибирске каждый день происходили чудеса, сегодня Рождество и фестиваль колокольных звонов. Колокольный звон - это особый язык, это наша культура, то, что нас объединяет", - сказал мэр.

На рождественском фестивале, площадкой которого станет набережная Оби, примут участие звонари из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ставрополя, Казани, Иркутска, Хабаровска, Суздаля и Волгограда. Инструментами для участников послужат колокола, которые возвели на звоннице из бревен. Трезвоны мастеров-звонарей будут исполняться как в сольном, так и в ансамблевом исполнении. На празднике также пройдет выставка репродукций колокольных картин русских художников "Звон, написанный кистью".

На набережной Новосибирска специально для украшения фестиваля воссоздали московский Царь-колокол из льда. Мероприятие проводится совместно с Сибирским центром колокольного искусства Новосибирской митрополии, который провел около 15 фестивалей среди звонарей для взрослых и 10 для детей.

Проект "Новогодняя столица России" был запущен в 2012 году Минкультуры РФ для развития туризма в стране. Новосибирск получил этот статус от Нижнего Новгорода. В рамках проекта в городе прошел всероссийский съезд Дедов Морозов, на которых были приглашены волшебники из 85 регионов России. В конце декабря в Новосибирске приготовили самый большой в мире оливье весом свыше 4 тонн, а на городской набережной был открыт самый длинный в России каток. С 2 по 6 января горожане и гости Новосибирска могли посетить фестиваль снежных баб. Следующей новогодней столицей станет Суздаль.