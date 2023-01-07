Сериал "Уэнсдэй" продлили на второй сезон

Сроки его выхода пока неизвестны

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Сериал "Уэнсдэй" продлен на второй сезон. Об этом говорится в заявлении стримингового сервиса Netflix.

О сроках выхода второго сезона не объявлено.

Восьмисерийный сериал первого сезона, посвященный главному персонажу "Семейки Аддамс" - Уэнсдэй Аддамс, вышел на Netflix 23 ноября и установил новый рекорд платформы по количеству часов просмотра англоязычного сериала за первую неделю - более чем 341 млн. В декабре он стал вторым англоязычным телесериалом с более чем 1,2 млрд часов просмотров за первые 28 дней.

Телеверсия повествует о начале учебы Уэнсдэй Аддамс в академии "Невермор". Героиня пытается овладеть появляющимися экстрасенсорными способностями, помешать серии убийств и разгадать тайну ссоры ее родителей 25 лет назад.

Как сообщалось ранее, снимать продолжение сериала, возможно, будет Amazon, который выкупил студию MGM за $8,5 млрд.

Netflix производит сериалы, а также фильмы и телепрограммы с 2013 года. Они распространяются через собственную мультимедийную платформу по платной подписке. Стриминговый сервис действует почти в 200 странах.