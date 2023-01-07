В Туле к 150-летию Музея оружия представят редкие образцы ружей, пистолетов и сабель

Всего на выставке можно будет увидеть около 200 экспонатов, в том числе оружие, которое изготавливалось в качестве подарков для членов царской семьи

ТУЛА, 7 января. /ТАСС/. Около 200 редких образцов огнестрельного и холодного оружия, созданного тульскими мастерами за последние три века, представят в Туле на выставке, посвященной 150-летию Музея оружия, которое будет отмечаться в 2023 году. В экспозицию войдут предметы, в том числе, из собраний Эрмитажа, Оружейной палаты, военно-исторического музея Санкт-Петербурга, сообщил в субботу ТАСС заместитель директора Музея оружия Игорь Пинк.

"Мы впервые хотим осуществить такой проект - собрать в стенах нашего музея все наиболее значимые изделия мастеров-оружейников из собраний музеев Санкт-Петербурга и Москвы. Планируем представить почти 200 экспонатов - это ружья, карабины, пистолеты, револьверы, сабли и другое оружие, созданное тульскими мастерами, начиная с XVIII века, покажем развитие тульского мастерства на протяжении 300 лет", - сказал Пинк.

В выставку "Шедевры тульских оружейников" войдут экспонаты из фондов Эрмитажа, Оружейной палаты, Государственного исторического музея (ГИМ), военно-исторического музея Санкт-Петербурга, государственного музея "Гатчина" и Тульского музея оружия. Посетители смогут увидеть, в том числе, оружие, которое изготавливалось в качестве подарков для видных государственных деятелей, членов царской семьи. "Представим оружие, которое дарили Екатерине II, Елизавете Петровне. Это эксклюзивные вещи, с интересными техническими конструкциями, например, шестиствольное ружье", - отметил Пинк.

Планируется, что выставка откроется в августе 2023 года. Кроме того, в рамках празднования 150-летия музея планируется провести выставку экспонатов, полученных за последнее десятилетие, рассказать о современных оружейных мастерах и известных конструкторах. "Мы продемонстрируем периоды развития музея определенными образцами, в том числе экспонатами конструкторов Стечкина, Коробова, Макарова", - добавил Пинк.

Тульский государственный музей оружия - один из старейших музеев России. Зарождение его коллекции относится к 1724 году, когда на Тульском оружейном заводе в соответствии с вышедшим указом Петра I перестали переплавлять устаревшее оружие, а стали сдавать его на хранение. В советский период музей длительное время базировался в здании бывшего Богоявленского собора на территории Тульского кремля. В 2012 году для музея было выстроено новое шестиэтажное здание в виде богатырского шлема русского воина.