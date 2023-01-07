7 января, 10:20

Умер актер из "Терминатора" Эрл Боэн

Ему был 81 год

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Актер Эрл Боэн, исполнивший роль доктора Питера Сильбермана в трех лентах блокбастера "Терминатор", умер в возрасте 81 года. Об этом сообщил в пятницу портал TMZ со ссылкой на представителя семьи.

По его данным, актер-ветеран умер в четверг на Гавайях. О причинах смерти Боэна не сообщается.

Он снялся также в лентах "Голый пистолет 33⅓: Последнее оскорбление" (1994), "Чокнутый профессор 2: Семья Клампов" (2000) и других фильмах, а также телесериалах.

В 2003 году Боэн объявил о завершении карьеры, однако продолжал озвучивать мультфильмы и видеоигры. 

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