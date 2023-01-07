В РНБ намерены оцифровать средневековую библиотеку Кирилло-Белозерского монастыря

Всего планируется оцифровать 1,5 тыс. рукописей, заявку на финансирование проекта библиотека уже подала в Минкультуры РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Коллектив ученых Российской национальной библиотеки намерен полностью оцифровать хранящуюся в ее стенах средневековую библиотеку Кирилло-Белозерского монастыря и создать ее трехмерную виртуальную копию. Заявка на финансирование проекта подана в Минкультуры РФ, сообщил ТАСС в субботу старший научный сотрудник отдела рукописей РНБ Иван Поляков.

Уникальность этой монастырской библиотеки состоит в том, что в ней из всех сохранившихся средневековых русских библиотек осталось больше всего рукописей XV века, считающихся большой редкостью, отметил Поляков. "Еще одна уникальная черта этой библиотеки в том, что от XVII века остались очень подробные описи всего монастырского имущества. Поскольку библиотека находится у нас в буквальном смысле в ручном доступе, мы с коллегами определили, как соотносятся библиотечные пометы и шифры, и сейчас мы с вероятностью 85% можем сказать, где какая книга находится. Тем самым мы можем дать возможность людям буквально оказаться "внутри" монастырской библиотеки XVII века, прикоснуться и почитать оцифрованные рукописи", - рассказал Поляков.

По его словам, эта монастырская библиотека до сих пор полностью не исследована. "Ею очень давно занимаются, однако занимаются классическими темами: рукописями Кирилла Белозерского, рукописями монаха Ефросина, рукописями XV века, первой половины XVI века. Однако, в целом, состав, структура и история формирования библиотеки по-прежнему исследованы недостаточно", - пояснил собеседник агентства.

Ученые планируют оцифровать все 1,5 тыс. рукописей и сделать их научное описание, для этого предполагается привлечь специалистов Института русской литература (Пушкинского дома) РАН, Санкт-Петербургского института истории РАН и других учреждений науки и культуры. В рамках проекта также планируется объединить в виртуальном пространстве рукописи монастыря, попавшие в другие учреждения. "То, что есть в московских и петербургских архивах, музеях, это буквально единицы. Их тоже придется "подстегнуть" к этой большой библиотеке", - отметил Поляков. Кроме того, будут сделаны референсы ко всем известным описям (есть описи от конца XV до конца XVIII века).

"Планируем издать минимум три-четыре книги: опись 1664 года с комментариями, каталоги писцов, каталоги миниатюр, подробные описания XV века, которые еще не были сделаны", - добавил он. "Это будет, с одной стороны, научная работа, а с другой стороны, культурно-просветительская. Мы наконец-то создадим полноценную опись фонда, с которой исследователям будет удобно работать. Одновременно это будет первая реконструкция такого уровня вообще и образцовое описание рукописного фонда, потому что оно будет сделано с участием самых лучших специалистов из профильных учреждений", - отметил ученый.

По мнению Полякова, проект по оцифровке рукописей библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря может стать одним из первых в своем роде, поскольку такая сохранность средневековой книгохранительницы является уникальной как для русской, так и для европейской книжности.

О монастыре и библиотеке

Кирилло-Белозерский монастырь (расположен в Вологодской области) был основан в 1397 году монахом Кириллом, самым известным из учеников и последователей Сергия Радонежского. Монастырь является крупнейшим монастырем-крепостью из дошедших до нашего времени со времен Древней Руси. Архитектурный ансамбль включен в свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Российская национальная библиотека - первая государственная общедоступная библиотека России - основана 27 мая 1795 года в Санкт-Петербурге. РНБ - федеральное государственное бюджетное учреждение, находится в ведении Министерства культуры РФ. По объему фондов является одной из крупнейших библиотек мира и вторым в РФ книгохранилищем после Российской государственной библиотеки.