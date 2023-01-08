В Кирове в преддверии 650-летия города планируется концерт Дениса Мацуева

Празднования пройдут в 2024 году

КИРОВ, 8 января. /ТАСС/. Концерт народного артиста России, пианиста Дениса Мацуева планируется в Кирове в преддверии 650-летия города в 2024 году. Об этом в воскресенье рассказал ТАСС министр культуры региона Даниил Дворцов.

"Идут переговоры о том, чтобы в 2024 году Денис Мацуев приехал с концертом. Мацуев - выдающийся талант, [всегда показывает высочайший] уровень исполнительского мастерства. 2024 год - юбилейный год, думаю, приурочим концерт к юбилею Кирова", - сказал Дворцов.

Празднования по случаю 650-летия Кирова пройдут в 2024 году. План мероприятий включает проведение концертов, выставок, форумов, гастроли Большого и Мариинского театров. Также в план включены работы по ремонту драмтеатра, расчистка реки Хлыновки, рекультивация городской свалки, проведение межрегионального бизнес-форума, гастрономического фестиваля, конкурса вокалистов, всероссийской лаборатории художников-любителей, музыкального фестиваля Дениса Мацуева. Кроме того, власти рассчитывают провести выставку достижений Кировской области на ВДНХ, презентацию региона в МИДе и в Совете Федерации.

О пианисте

Мацуев с отличием окончил Московскую государственную консерваторию по классу фортепьяно. Известность музыканту принесла победа на XI Международном конкурсе П. И. Чайковского в 1998 году. В том же году он завоевал Гран-при Международного конкурса пианистов в Париже.

Многие годы пианист является директором и вдохновителем некоторых музыкальных фестивалей, образовательных и просветительских проектов, в частности, с 2004 года проводит фестиваль "Звезды на Байкале" в Иркутске, с 2005 года является художественным руководителем Музыкального фестиваля Crescendo. Кроме того, Мацуев является президентом Межрегионального благотворительного общественного фонда "Новые имена", арт-директором Фонда имени С. В. Рахманинова, послом доброй воли ЮНЕСКО.

Мацуев удостоен Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства, ордена Почета, Премии правительства России в области культуры, Премии им. Д. Шостаковича и других наград.