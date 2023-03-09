В Доме-музее Римского-Корсакова в Тихвине в 2024 году откроют постоянную экспозицию

В учреждении представят подлинные вещи семьи Римских-Корсаковых, которые восстановят в недавно открывшемся Международном центре реставрации региона в Рождествено

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Постоянная экспозиция в отреставрированном Доме-музее Римского-Корсакова в Тихвине Ленинградской области будет оборудована к 180-летию со дня рождения композитора в 2024 году. Об этом сообщила в четверг на пресс-конференции в ТАСС директор Музейного агентства Ленинградской области Леся Колесникова.

"В этом году мы начали работу над созданием новой экспозиции в отреставрированном доме семьи Римских-Корсаковых в Тихвине. В этом доме Николай Андреевич Римский-Корсаков родился 18 марта 1844 года. В следующем году исполнится 180 лет со дня его рождения, и к этой годовщине мы готовим новый экспозиционный проект. Надеемся закончить работы к концу текущего года", - сказала Колесникова. В музее будут представлены подлинные вещи семьи Римских-Корсаковых, которые восстановят в недавно открывшемся Международном центре реставрации Ленинградской области в Рождествено.

Комплексная реставрация родовой усадьбы Римских-Корсаковых в Тихвине была завершена в конце 2021 года. Пространство дома сейчас максимально открыто для посетителей, представляя масштабы строения и его архитектурные особенности, но в нем пока нет постоянной экспозиции.

Как сообщила Колесникова, в парадной анфиладе разместятся предметы из коллекции музея XIX века, которые воссоздадут обстановку дома с более чем двухсотлетней историей. Нововведением будет аудиоспектакль, который позволит вовлечь в музейное пространство не только интерьеры, но и виды за окном на монастырь, реку Тихвинку, вдохновлявшие будущего композитора. Как отметила директор музейного агентства, благодаря реставрации появилась возможность задействовать мезонин, в котором будет оборудовано пространство для работы с детьми и семейной аудиторией. "Там будет представлен материал, который позволит познакомиться с традициями чтения XIX века, с семейными играми", - добавила она.

Родовая усадьба Римских-Корсаковых была возведена в 1801 году дедом музыканта - Петром Воиновичем Римским-Корсаковым, уездным предводителем Тихвинского дворянства. С тех пор дом ни разу не подвергался существенным изменениям, поэтому удалось сохранить оригинальные лепные карнизы, двери, печи и полы. Музей открылся в Тихвине 23 июня 1944 года в честь 100-летия со дня рождения композитора, большой вклад в формирование мемориального фонда внесли его сын и внуки. В 1980-е годы в доме проводилась реставрация, во время которой были воссозданы интерьеры мемориальных комнат. Новые ремонтно-реставрационные работы в доме-музее Римского-Корсакова проведены в 2019-2021 годах.