Shaman впервые представил в Москве программу "Я русский"

Певец рассказал о планах дать не менее 100 концертов в городах России

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, впервые представил московскому зрителю сольную программу "Я русский". В концерте, состоявшемся в четверг на сцене "Крокус Сити Холла", принял участие отец музыканта, передает корреспондент ТАСС.

Перед концертом артист пообщался с журналистами. Он рассказал о планах дать не менее 100 концертов в городах России. "Программа названа, естественно, в честь песни "Я русский", она получилась достаточно духоподъемная, динамичная, драйвовая", - сказал певец.

Shaman также отметил, что с радостью вновь поедет выступать на новых территориях России. "Я с удовольствием буду возвращаться в Новороссию вновь и вновь, я уже был там неоднократно, и мне не хватило. Я с удовольствием туда поеду поддержать наших ребят", - сказал он.

Артист сообщил, что планирует открыть в родном городе - Новомосковске в Тульской области - собственный продюсерский центр, однако конкретную дату не обозначил. "Когда откроется, я пока не знаю, мы работаем над этим", - сказал он.

В свою очередь отец Дронова в беседе с журналистами сказал, что не считает сына "зазвездившимся", и отметил, что не отправится с ним в гастрольный тур по России. "Мне кажется, он (Shaman - прим. ТАСС) простой очень, открытый, он все такой же [как и до того, как прославился]. Я не замечаю, что он поменялся как-то или что он зазвездился", - сказал Юрий Дронов.

О концерте

Начало концерта было запланировано на 20:00, однако артист появился на сцене на полчаса позже. Во время выхода на сцену позади него на экране показали флаг России. Обращаясь к публике в перерывах между исполнением песен, певец называл зрителей "родными".

Shaman исполнил песни "Встанем", "Исповедь", "Я русский", "Мы", "Улетай" и другие. Вместе с отцом музыкант спел "Моя Россия". В беседе с журналистами Shaman назвал этот дуэтный номер "вишенкой программы". В заключение концерта Дронов исполнил гимн России, а через несколько минут после ухода вернулся на сцену и спел на бис "Спасибо".

В зале присутствовал лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов. "Я лично знаком с Ярославом Дроновым. Я поддерживаю его как настоящего патриота и очень талантливого человека, - сказал ТАСС Миронов. - Я еще осенью прошлого года написал на имя президента письмо с предложением рассмотреть вопрос о присвоении Шаману звания заслуженного артиста страны". Он также назвал Дронова "большим талантом, который ворвался в нашу культуру".

2 и 3 марта Shaman выступил с программой "Я русский" в Санкт-Петербурге. 13 марта артист вновь даст сольный концерт в Москве на той же площадке. "Это будет мой сотый сольный концерт", - отметил музыкант.

Об артисте

Дронов запустил свой авторский проект в 2020 году. Артист выступает на сцене с четырехлетнего возраста, получил три музыкальных образования, закончил в том числе Российскую академию музыки им. Гнесиных, участвовал в телешоу "Голос" и "Фактор А". Известность он получил благодаря интернету. Его песня "Встанем", выпущенная 23 февраля 2022 года, быстро попала в тренды соцсетей. В августе исполнитель выступил на XV Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня". 22 февраля 2023 года он выступил на митинге-концерте в "Лужниках" "Слава защитникам Отечества", посвященном участникам специальной военной операции.