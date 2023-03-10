В Новосибирске представят мюзикл по фантастическому роману "Человек, нашедший свое лицо"

Композитором мюзикла выступит Ульяна Стратонитская

НОВОСИБИРСК, 10 марта. /ТАСС/. Новосибирский музыкальный театр летом планирует впервые в мире представить премьеру мюзикла по мотивам фантастического романа Александра Беляева "Человек, нашедший свое лицо". Об этом в беседе с ТАСС сообщил директор театра Леонид Кипнис.

"Это будет мировая премьера. Этот спектакль, который создается для нашего театра. Пьеса эта написана московским драматургом, автором либретто и стихов, поэтом Алиной Байбановой, она занимается драматургическими опытами. Она написала пьесу по мотивам произведения Александра Беляева "Человек, нашедший свое лицо", - рассказал Кипнис.

Он пояснил, что сюжет развивается в вымышленной стране, где живет главный герой - артист на заре рождения кинематографа. Характерная черта этого артиста, обладателя множества наград - уродливая внешность, которая становится источником комического эффекта для зрителей. "Его уродливость представляет собой комическую маску, и все, кто его увидит, начинают хохотать. Но дело в том, ему это быстро надоедает, потому что та актриса, в которую он влюблен, она его иначе как урода не воспринимает. И он решается на необычный шаг - изменить свою внешность, он ложится в клинику и становится писанным красавцем. Он возвращается из клиники в свою среду, но выясняется, что таким он никому не нужен", - добавил директор театра.

Композитором мюзикла выступает московский композитор, автор музыки к мультфильмам, обладатель ТЭФИ Ульяна Стратонитская. По словам Кипниса, музыка, написанная для спектакля, очень необычная, а местами даже авангардная. Мюзиклом по роману Беляева театр планирует завершить театральный сезон. Премьера запланирована летом.

Новосибирский музыкальный театр был создан в 1959 году. В репертуаре - классические оперетты, музыкальные комедии, современные экспериментальные работы в жанре мюзикла. Коллектив театра является обладателем 15 премий "Золотая маска" - это самое большое количество среди всех региональных театров.