В Пскове на выставке впервые представят древние византийские иконы XIII-XV веков

В экспозицию вошли "Деисус с Николой", икона "Спас Пантократор", образ святой великомученицы Варвары XIV-XV века из Великого Новгорода и другие произведения

ПСКОВ, 10 марта. /ТАСС/. Федеральный Псковский музей-заповедник в декабре проведет в Пскове выставку коллекции древних икон, большинство из которых ни разу не были представлены широкой аудитории. Они отражают главные особенности византийской иконописи, а также связь со средневековым искусством Греции. Среди экспонатов образ святой мученицы Ульяны XIV века, а также "Богоматерь Одигитрия" - редкий памятник искусства рубежа XIII-XIV веков, сообщила в пятницу ТАСС генеральный директор музея Светлана Мельникова.

"Экспозиция "История псковской коллекции икон" - масштабная и уникальная, она займет не менее пяти залов, - сказала она. - Представим древние иконы из собрания музея, относящиеся к историческим центрам - Византии, Пскову, Великому Новгороду. Выставка посвящена также средневековому искусству Пскова периода формирования местной живописной школы. Псков обладает коллекцией не только псковской, но и новгородской иконы, и древними иконами, созданными в лучших традициях Византии, которые дают представление об иконописании, о том глубинном смысле, который кроется в наших иконах".

В числе экспонатов выставки "Деисус с Николой" и икона "Спас Пантократор", написанные в XIV веке, каменные иконки XIII-XVI веков, образ святой великомученицы Варвары XIV-XV века из Великого Новгорода, икона "Страшный суд", созданная в XV веке, а также апостольский деисусный чин из Пароменской церкви с Примостья XV века, представляющий собой самостоятельную коллекцию из 10 икон.

"Выставка псковской иконы станет событием для псковичей и для гостей. Будут представлены иконы, которые даже показывают план города Пскова. Нигде больше не существует таких фантастических вещей. И этот план очень точный, на нем отражены все пять рубежей защиты города, расположение монастырей, башен, место знаменитого пролома, где явилась Богоматерь, защитившая город во время нашествия Стефана Батория", - сказала Мельникова.

Генеральный директор музея уточнила, что коллекция музея насчитывает более 1 тыс. экспонатов. "За каждой иконой скрывается история, связанная со временем создания, с именем мастера. Наша выставка позволит об этом рассказывать. Ведь псковичи даже в рамках жесткого церковного канона находили необыкновенные сюжетные повороты, стилистические особенности, поэтому псковскую икону с другой спутать невозможно", - добавила Светлана Мельникова.

Реставрация экспонатов

За последний год учреждение усилило работу по реставрации икон из своих фондов, отметила Мельникова. Недавно в Псков вернулись пять образов, которые восстановили специалисты московского научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря.

"Что интересно: отдавали икону под одним названием, а после реставрации оказывалось, что под этой многослойностью скрываются иконы совершенно другого сюжета и более древнего периода. Мы ждем еще возвращение икон, это значительно обогатит коллекцию музея. Это важно, так как иконы иногда находятся в стадии реставрации не один десяток лет. Сейчас еще две отправились в Москву, прекрасные памятники - иконы Петра и Павла", - отметила гендиректор музея.