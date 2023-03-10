На "Нуреевских сезонах" покажут ранее утерянный фильм с последней ролью балетмейстера

Фестиваль пройдет с 12 марта по 2 апреля в Москве, Уфе и Казани

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Программа фестиваля "Нуреевские сезоны" в этом году включит 11 кинокартин о жизни и творчестве артиста балета Рудольфа Нуреева. Впервые покажут фильм "Венеция, Карнавал, Любовь", ранее не включенный в его фильмографию и считавшийся утраченным, сообщили в пятницу журналистам на пресс-конференции в ТАСС организаторы фестиваля.

Фестиваль 2023 года посвящен 85-летию со дня рождения известного артиста балета. "Нуреевские сезоны" пройдут с 12 марта по 2 апреля 2023 года в трех городах: Москве, Уфе и Казани.

"В центре внимания в этом году у нас тема возвращения Рудольфа Нуреева. Нашим проектом "Нуреевские сезоны" мы не только возвращаем память о нем сюда, на <...> родину <…>. С помощью наших фильмов мы рассказываем правду, которая была тогда", - сказала на пресс-конференции руководитель международного культурного проекта "Нуреевские сезоны" Альфия Чеботарева.

Партнеры проекта - Президентский фонд культурных инициатив, Фонд культуры, искусства и кино Аскара Абдразакова, Башкирский государственный театр оперы и балета, "Татаркино", Департамент социального развития города Москвы, Московский музыкальным театр "Геликон-опера" под руководством Дмитрия Бертмана, кинотеатр "Родина" в Уфе.

Торжественное открытие фестиваля пройдет 14 марта в стиле Венецианского карнавала в "Геликон-опере" под руководством Дмитрия Бертмана". Фильм открытия - "Венеция, Карнавал, любовь", снятый в 1982 году режиссером Марио Ланфранки. В картине Нуреев исполнил свою последнюю кинороль. Организаторы фестиваля нашли пленку, ранее считавшуюся утерянной, отреставрировали ее и перевели фильм на русский язык. Кинопоказ дополнит выставка фотографа Грациано Аричи, снявшего съемочный процесс картины.

Киномарафон в Москве продолжат премьеры документальных фильмов о танцовщике, снятые компанией "Свой почерк" в 2022 и 2023 годах. Московскую часть фестиваля 29 марта в кинозале Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке завершит кинопремьера, посвященная юбилею артиста. Кроме того, в залах галереи развернется фотовыставка "Рудольф Нуреев. Возвращение" с уникальными архивными кадрами из жизни танцовщика.

"Нуреевские сезоны" в регионах

Региональная часть фестиваля начнется 17 марта, в день рождения артиста. "В Уфе с 15 по 19 марта, в Башкирском театре оперы и балета, пройдут мероприятия, посвященные 85-летию со дня рождения легенды мирового балета Рудольфа Нуреева", - сказал руководитель Фонда культуры, искусства и кино Аскар Абдразаков.

В регионах пройдут премьеры документальных фильмов о жизни артиста, а также пройдет выставка "Рудольф Нуреев. Возвращение", ранее представленная в Москве.

О Нурееве

Нуреев родился 17 марта 1938 года. После окончания Ленинградского хореографического училища (ныне Академия русского балета им. А. Я. Вагановой) работал в труппе театра оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр). В 1961 году он решил не возвращаться в СССР с гастролей в Париже, став одним из первых артистов, эмигрировавших из страны.

Нуреев сотрудничал с Королевским балетом в Лондоне и Венской оперой. В 1983-1989 годах был директором балета Парижской оперы, продолжая выступать в качестве артиста балета.

Необычный стиль танца Нуреева - прыжки и гибкость - поражали публику. Его дуэту с Марго Фонтейн принадлежит занесенный в Книгу Гиннесса рекорд по количеству вызовов на поклон: после спектакля "Лебединое озеро" в Венской государственной опере в 1964 году занавес поднимался больше 80 раз. Нуреев также ставил спектакли и снимался в кино. С 1991 года занимался дирижерской деятельностью.

Он умер 6 января 1993 года в Леваллуа-Перре (Франция) на 55-м году жизни. Похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в пригороде Парижа.