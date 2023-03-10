В Москве объявили финалистов ежегодной премии Союза театральных деятелей "Гвоздь сезона"

Церемония награждения состоится 3 апреля

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Финалистами Московской ежегодной премии Союза театральных деятелей (СТД) России "Гвоздь сезона" стали пять спектаклей, среди которых "Война и мир" Театра им. Е. Вахтангова и "Лоэнгрин" Большого театра. Все они получат "Маленький хрустальный гвоздь" на XXI торжественной церемонии награждения 3 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе СТД в пятницу.

"Театральный сезон 2021-2022 годов подарил зрителям целый ряд по-настоящему выдающихся спектаклей. Но в финал вышли только лучшие из лучших. "Гвоздями сезона" стали премьерные постановки московских театров", - сказали в пресс-службе.

В финал премии вышли следующие постановки: "Лоэнгрин" (Государственный академический Большой театр России, режиссер Франсуа Жерар), "Война и мир" (Государственный академический театр им. Евгения Вахтангова), "Душа моя Павел" (Российский государственный академический молодежный театр, режиссер Алексей Бородин), "Трудовой хлеб" (Театр "Школа драматического искусства", режиссер Егор Равинский) и "Я - Сергей Образцов" (Государственный академический центральный театр кукол имени С. В. Образцова, режиссер Екатерина Образцова).

Обладателя главной награды - "Большого хрустального гвоздя" - объявят на 21-й по счету торжественной церемонии, которая в этом году состоится 3 апреля в Театральном центре "На Страстном".

В пресс-службе СТД напомнили, что "Гвоздь сезона" - единственная театральная премия, в которой нет специальных номинаций. Награду получает спектакль в целом, как результат работы всего творческого коллектива театра. Победителя премии выбирает жюри, возглавляемое председателем СТД России Александром Калягиным.