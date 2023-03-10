Традиционный фестиваль Санкт-Петербургского ТЮЗа "Радуга" поменял свое название

Мероприятие, которое стартует 24 мая, будет проходить как XXIV Международный театральный фестиваль Театра юных зрителей имени Александра Брянцева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Традиционный международный фестиваль Санкт-Петербургского ТЮЗа, который 23 года назывался "Радуга", поменял свое имя. С 24 мая по 1 июня он будет проходить как XXIV Международный театральный фестиваль Театра юных зрителей имени Александра Брянцева.

"Мы решили к 140-летию со дня рождения основателя ТЮЗа Александра Александровича Брянцева, которое отмечается в этом году, чтобы в названии фестиваля звучало бы имя нашего театра", - объяснила причину переименования фестиваля директор ТЮЗа Светлана Лаврецова. На прошедшей в пятницу пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС она представила программу фестиваля, отметив, что при всех новациях концепция этого проекта остается неизменной - "поиск современной драматургии для молодых и поиск новых форм и направлений".

На этот раз фестиваль будет проходить не семь дней, как прежде, а девять. "Мы получили огромное количество заявок. Это год, когда появилось очень много хороших спектаклей, и нам приходилось выбирать. Многие постановки просто не удалось вместит в афишу", - рассказала Лаврецова.

В предварительно согласованную программу фестиваля входят постановки театров России, Беларуси, Армении, Ирака, Ирана, Казахстана, Сербии, Турции и Венгрии. На фестивале планируется участие 15 спектаклей из российских театров и восьми - из зарубежных. Всего к показу запланированы 23 спектакля. Это будет самая насыщенная и обширная афиша за всю историю фестиваля.

В специальную программу войдут творческие встречи, лекции и драматургическая лаборатория "Молодежь. Театр. Lab." под руководством Александра Вислова. Режиссерский круглый стол пройдет под руководством Ивана Пачина. В рамках специальной программы "Студенты, студенты, студенты" планируются показы спектаклей учащихся театральных вузов Ирана и Москвы.

Из новаций Лаврецова назвала конкурс молодых драматургов под девизом "К новому Островскому". Лучшие работы будут отмечены денежными премиями.