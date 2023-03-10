Спиваков считает, что покинувшим РФ артистам приходится тяжело

По словам дирижера, "на них обрушилась свобода, которой очень трудно пользоваться"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Артистам, покинувшим Россию, приходится непросто за ее пределами. Такое мнение в беседе с ТАСС в пятницу выразил дирижер, народный артист СССР Владимир Спиваков.

"Я когда-то перевез во Францию два деревца. Это были две яблони. Одна называлась "Китайка", которая в Ялте есть, в доме Чехова, а другая называлась "Богатырь". Так вот, "Китайка" не плодоносила, а "Богатырь" просто умер, - вспомнил маэстро. - Я думаю, что тем, кто уехал, им очень тяжело. С одной стороны, на них обрушилась свобода, которой очень трудно пользоваться, а с другой стороны, те, кто остался здесь - это важно для людей. Если мне публика кричит: "Спасибо Вам за то, что вы не уехали", наверное, в этом что-то есть очень важное, большое, серьезное, не только для публики, но и для меня".

Владимир Спиваков - художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы", основатель и президент Московского международного Дома музыки. Лауреат Государственной премии СССР (1989) и РФ (2012), обладатель почетного звания "Артист мира ЮНЕСКО".