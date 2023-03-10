Заслуженные деятели Казахстана выступили на концерте в Астане в честь юбилея Рахманинова

Мероприятие прошло в органном зале Казахского национального университета искусств

АСТАНА, 10 марта. /ТАСС/. Второй концерт фестивальной программы, приуроченной к 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова, состоялся в пятницу в Астане. Мероприятие прошло в органном зале Казахского национального университета искусств, передает корреспондент ТАСС с места события.

Перед собравшимися в этот вечер выступили, в частности, педагоги и пианисты - заслуженный деятель Казахстана Нурлан Измайлов и заслуженный артист республики Алтай Кусаинов, а также заслуженный деятель страны баритон Азамат Желтыргузов, молодые исполнители и лауреаты международных конкурсов - сопрано Айгерим Темирбекова, тенор Владислав Чижов и бас Илья Марков.

Открылся фестиваль 23 февраля концертом вокальной музыки "Свидание с романсом" в камерном зале театра "Астана опера". Организаторами серии мероприятий выступают Русский дом в Астане, Казахский национальный университет искусств и государственный театр оперы и балета "Астана опера". В течение года в разных городах республики пройдут концерты, посвященные юбилею великого русского композитора.

Сергей Рахманинов (1873-1943) родился в дворянской семье. Консерваторское образование получил в Петербурге и Москве, в годы учебы сочинил несколько произведений, в том числе романс "В молчаньи ночи тайной", Первый концерт для фортепиано с оркестром и одноактную оперу "Алеко" на либретто Немировича-Данченко по поэме Пушкина "Цыганы". С 1900 года концертировал как пианист и дирижер в России и за рубежом, участвовал в деятельности Русского музыкального общества, Российского музыкального издательства.

В декабре 1917 года Рахманинов отправился на гастроли в Скандинавию, откуда в Россию уже не вернулся. В 1918 вместе с семьей поселился в США. На Западе Рахманинов вел жизнь странствующего пианиста-виртуоза, что оставляло мало времени для сочинения музыки. Лишь через девять лет после отъезда он вернулся к композиторской работе, оставив в музыкальное наследство Четвертый концерт, "Три русские песни" для хора и оркестра, Рапсодию на тему Паганини для фортепиано с оркестром, Третью симфонию, "Симфонические танцы" для оркестра и другие произведения.